Funeral de Charles Aznavour será en la más estricta intimidad

PARIS.- El cantante francés Charles Aznavour, fallecido el lunes a los 94 años, será enterrado el sábado “en la más estricta intimidad” en Montfort-l’Amaury (a unos 45 km al oeste de París), donde reposa parte de su familia, informó el ayuntamiento de la localidad.

La ceremonia tendrá lugar hacia las 13H00 (11H00 GMT) en el cementerio de esta pequeña localidad.

La familia Aznavour tiene en ese cementerio del siglo XVI, clasificado como monumento histórico francés, una cripta en la que están enterrados los padres del cantante y su hijo Patrick, que murió a los 25 años.

Charles Aznavour había vivido durante algunos años en Galluis, una localidad limítrofe, a finales de los años 1960, informó la misma fuente.

Previamente, a las 10H00 (08H00 GMT) tendrá lugar una ceremonia en la catedral armenia de San Juan Bautista, en París. Solamente podrán asistir la familia, amistades y autoridades, precisaron fuentes religiosas.

El viernes tendrá lugar un homenaje nacional en el complejo de Los Inválidos, un monumento nacional francés. El presidente, Emmanuel Macron, pronunciará el discurso fúnebre, y se espera la presencia del primer ministro armenio, Nikol Pachinian.

Por otro lado, la próxima gala de los premios de cine francés, los César, será dedicada a Aznavour, que participó en unas 60 películas a lo largo de su dilatada carrera, informaron los organizadores.

Su segunda patria

Gran monumento de la cultura francesa, Charles Aznavour era también uno de los más ardientes abanderados de la diáspora armenia, el país de sus padres, con el cual mantuvo estrechos vínculos durante toda su vida.

Estaba previsto que cantara en Ereván en la cumbre de la Francofonía, este 11 y 12 de octubre, por invitación del presidente francés Emmanuel Macron.

El primer ministro armenio, Nikol Pachinian, rindió homenaje a “un hijo excepcional del pueblo armenio”.

La manifestación más tangible del vínculo entre Aznavour y Armenia fue en diciembre de 1988, tras el terremoto que devastó el norte del país y mató 25.000 personas sólo en la ciudad de Spitak. El cantante fundó entonces el comité Aznavour for Armenia, para recaudar fondos. Antes de viajar al lugar escribe la canción humanitaria For you Armenia. Se grabó a principios de 1989 con 90 artistas (incluidos Gilbert Bécaud y Johnny Hallyday) vendiendo más de un millón de copias.

Aznavour fue luego nombrado embajador permanente de Unesco en Armenia.