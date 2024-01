Funcionarios EU, Israel y árabes negocian alto al fuego en Gaza

NUEVA YORK.- Altos funcionarios estadounidenses, israelíes y árabes trabajan en conjunto para alcanzar distintos acuerdos que pongan fin a la guerra en Gaza y den respuesta a cómo será gobernado el territorio cuando finalice el conflicto.

Según The New York Times, los funcionarios debaten acuerdos referidos a la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas, una reforma de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.

REHENES Y ALTO AL FUEGO

Para los estadounidenses, el fin de la guerra es lo más importante y lo primero que se debe acordar. La liberación de los rehenes juega un papel esencial para que ese objetivo pueda ser alcanzado. Sin embargo, las diferencias entre ambos bandos impiden avances en las negociaciones.

Hamas dijo en varias oportunidades que no tiene intenciones de liberar a los rehenes hasta que Israel acepte un alto el fuego permanente, mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu se mantiene firme en su postura de continuar la lucha hasta que la organización yihadista sea expulsada de Gaza.

The New York Times asegura que altos cargos de Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar se encuentran discutiendo un acuerdo que suspenda los combates por hasta dos meses.

Una de las propuestas establece la liberación de rehenes en fases a cambio de la excarcelación de palestinos presos en Israel. Sugieren, en primer lugar, la puesta en libertad de civiles a cambio de mujeres y menores palestinos detenidos en el Estado judío. Luego sería el turno de los soldados israelíes capturados, que podrían ser intercambiados por líderes militantes palestinos.

El medio neoyorquino afirma que para intentar avanzar en estas negociaciones, el director de la CIA, William J. Burns, estudia reunirse en Europa en los próximos días con sus homólogos israelíes, egipcios y qataríes.

REFORMAS

La ANP controló Gaza durante un corto período de tiempo luego de que Israel se retirara del enclave en 2005. Sin embargo, Hamas la obligó a abandonar el poder dos años después. Ahora, según The New York Times, funcionarios esperan que la Autoridad Palestina retome el control de Gaza en la posguerra. Para convencer a Israel, Estados Unidos, Jordania, Egipto, Arabia Saudita y distintos países árabes presionan para reformar la organización administrativa autónoma y su liderazgo.

El medio estadounidense afirma que el gobierno del presidente Mahmoud Abbas es percibido como “corrupto y autoritario”. Los mediadores quieren que el actual mandatario asuma un rol más ceremonial y menos administrativo y delegue las facultades ejecutivas a un primer ministro.

Estados Unidos busca que el cambio acerque a una posibilidad de creación de un Estado palestino. Israel, por su parte, exige que la ANP modifique su sistema educativo, que, para Jerusalén, no promueve la paz.

Según The New York Times, críticos de Abbas quieren a Salam Fayyad como su reemplazante. Al profesor de la Universidad de Princeton se le valora la modernización de la autoridad durante un período como primer ministro hace diez años. También se menciona a Nasser al-Kidwa, un ex enviado palestino ante la ONU. Pero los funcionarios sostienen que el actual mandatario palestino presiona por un candidato sobre el que tenga más influencia, como Mohammad Mustafa, su histórico asesor económico.

La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, anhela que se retomen las conversaciones para un acuerdo tripartito con Israel y Arabia Saudita.

El pacto estuvo cerca de cerrarse antes de los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman parecía dispuesto a aceptarlo porque la Casa Blanca le ofrecía un tratado de defensa, cooperación en un programa nuclear civil y venta de armas. Según ese acuerdo, “los sauditas habrían aceptado las concesiones relativamente menores de Israel sobre la cuestión palestina a cambio del reconocimiento saudita”, dijeron los altos funcionarios a The New York Times.

De todos modos, tras el comienzo de la guerra, Arabia Saudita y Estados Unidos ahora exigen que Israel acepte la creación de un Estado palestino y la gobernanza palestina de Gaza

Washington también le comunicó a Israel que Arabia Saudita y otras naciones árabes aceptarían dar dinero para la reconstrucción de Gaza “sólo si los líderes israelíes se comprometen a abrir un camino hacia un Estado palestino”, de acuerdo a The New York Times.

Netanyahu rechazó la propuesta y se comprometió a mantener el control militar en toda Cisjordania y Gaza.

En su reemplazo, Israel sugirió una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, respaldada por Estados Unidos, que consagraría el derecho de los palestinos a la soberanía.

