Fuerza del Pueblo y PLD aliados (OPINION)

El autor es abogado.

Yo soy de los que creen, que La Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, aún con una alianza en primera vuelta, no tienen actualmente los números suficientes para evitar otro posible triunfo del PRM en primera vuelta en las elecciones del 2028.

Observemos el pasado reciente. En las elecciones del 2020, el PLD estando en el gobierno, apenas obtuvo un 37% (después de haber obtenido un 62% en el 2016), con lo cual perdió el gobierno. La Fuerza del Pueblo participando por primera vez, obtuvo un pírrico 9%. Ambos porcentajes alcanzaron un 46%. El PRM ganó en primera vuelta con un 53% (El 99% de los votos).

Para las elecciones del 2024, el PLD ya fuera del poder, cayó a un pírrico 10%. La Fuerza del Pueblo, participando por segunda vez, rebotó a un 29%. Ambos porcentajes sumaron un 39%, lo que significó un descenso de un 7% con relación al 2020. El PRM volvió a ganar en primera vuelta.

¿Qué significan esos números? Que ni con una alianza en primera vuelta, en este 2026 los números parece que no dan, y divididos menos. Para sacar al PRM del poder, no basta una simple alianza entre esos dos proyectos políticos, pues los números actuales, si no varían significativamente hasta el 2028, no evitarán otro posible triunfo en primera vuelta del PRM.

Las preguntas obligadas son: ¿Dónde están los votos que faltan, que necesitan esos partidos, para evitar que el PRM vuelva a ganar, ya sea en primera o en segunda vuelta? ¿En el PRM? ¿En el 20% del 54% que votó en el 2020, y que es considerado independiente? ¿Ó en el 46% que estúpidamente no votó en el 2024?

Cada uno puede tener su propia respuesta, pero la mía es ésta: Están en el 46% que absurdamente se quedó en casa y no fue a votar en las elecciones pasadas.

Preguntas

Otra pregunta: ¿Cómo se podría conquistar una parte de ese 46% que no votó y que votando por esa alianza, podría evitar ese otro posible triunfo en primera vuelta al PRM? Simple, haciéndole una propuesta que coincida con su agenda.

Y volvemos a otra pregunta: ¿Cuál es la agenda de la mayoría de ese 46% que no votó, y que probablemente no tiene intención alguna de ir a votar tampoco en 2028?

1. Reducir significativamente el tamaño de un gobierno de un país con una economía muy pequeña.

2. Que se implemente una fuerte disciplina fiscal.

3. Que se eliminen los repartos de pensiones especiales a gente que nunca trabajó en el Estado.

4. Que se erradiquen los contratos innecesarios de publicidad del gobierno.

5. Y que se eleve significativamente, dentro del gasto público, el gasto de capital.

Si ese 46% que no votó en el 2024 no tiene una oferta parecida al 4% para la educación que se hizo en el 2012, en la que esa alianza se comprometa a cumplir con al menos esos cinco puntos de la agenda de ese 46%, dudo que regrese a votar, y consecuentemente habría que descartar que dicha alianza pueda contar con los votos que necesita para evitar que el PRM vuelva a ganar en primera vuelta.

jpm-am