Fuerza del Pueblo elige su dirección ejecutiva en SDN

SANTO DOMINGO NORTE.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) completó la selección de su Dirección Ejecutiva en Santo Domingo Norte (SDN) tras un período de contradicciones internas por el control de la organización en esa demarcación.

En un pleno de dirigentes, que había sido iniciado el 29 de enero y posteriormente suspendido, fueron escogidos 13 nuevos integrantes del óegano.

Entre los dirigentes que participaron figura Jesús Feliz, miembro de la Dirección Política así como los integrantes de la Dirección Central Víctor Pavón, Miguel Florentino, Danaides Ortiz, Erasmo Brito, Manuel Brito y Eudy Maldonado.

NUEVOS INTEGRANTES DIRECCIÓN EJECUTIVA SDN:

1) Vicepresidente: Miguel Florentino

2) Secretario General: Juan Francisco

3) Organización: Nicolás Fortunato

4) Asuntos Electorales: Danaides Ortiz

5) Operativo: Pedro Castaño

6) Tecnología: Yeny Aquino

7) Comunicación: Gustavo Morillo

8) Formación política: Nicolás Fortunato

9) Secretaría de la Mujer: Licenciada Aleida Mirabal

10) Secretaría de la Juventud: Valery Valdez

11) Finanzas: Víctor Pavón

12) Propaganda: Marcelo Heredia

13) Encargada de Actas: Miguelina Montaño

an/am