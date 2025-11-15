Fuerte tornado en Mao afectó casas y sembradíos este sábado
VALVERDE, República Dominicana.- Un inesperado tornado dañó más de una docena de viviendas, establecimientos comerciales y otras estructuras en el municipio de Mao, según confirmaron las autoridades.
El fenómeno atmosférico afectó también plantaciones agrícolas en distintos puntos de la zona, lo que ha obligado a una rápida intervención de autoridades. Hasta el momento no hay reporte de víctimas humanas.
A la zona se han presentado unidades de la Policía Nacional, Cruz Roja y otros organismos oficiales.
Aún no hay información oficial precisa sobre las zonas afectadas y los daños causados, pero reportes preliminares indican que “ la situación es complicada”.
El reporte preliminar elaborado por las autoridades es el siguiente:
”INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓN
Cruz Roja Dominicana – Filial Mao
Evento: Tornado
Fecha: Sábado
Hora: 4:45 p. m.
1. Descripción del evento
En horas de la tarde, aproximadamente a las 4:45 p. m., un tornado impactó varias zonas del municipio de Mao, provincia Valverde, generando fuertes vientos, daños materiales y situaciones de riesgo para la población.
2. Sectores afectados
• Villa Olímpica
• San Antonio
3. Daños reportados
• Viviendas con techos desprendidos o parcialmente levantados.
Caída de árboles, ramas y objetos arrastrados por el viento.
5. Respuesta de la Cruz Roja
• Activación del personal voluntario de la Filial Mao.
• Desplazamiento de equipos para Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en los sectores afectados.
• Supervisión de zonas vulnerables y apoyo en primeros auxilios si es requerido.
• Coordinación con autoridades locales y organismos de respuesta”
sp-am