Fuerte tornado en Mao afectó casas y sembradíos este sábado

VALVERDE, República Dominicana.- Un inesperado tornado dañó más de una docena de viviendas, establecimientos comerciales y otras estructuras en el municipio de Mao, según confirmaron las autoridades.

El fenómeno atmosférico afectó también plantaciones agrícolas en distintos puntos de la zona, lo que ha obligado a una rápida intervención de autoridades. Hasta el momento no hay reporte de víctimas humanas.

A la zona se han presentado unidades de la Policía Nacional, Cruz Roja y otros organismos oficiales.

Aún no hay información oficial precisa sobre las zonas afectadas y los daños causados, pero reportes preliminares indican que “ la situación es complicada”.

El reporte preliminar elaborado por las autoridades es el siguiente:

”INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓN

Cruz Roja Dominicana – Filial Mao

Evento: Tornado

Fecha: Sábado

Hora: 4:45 p. m.

1. Descripción del evento

En horas de la tarde, aproximadamente a las 4:45 p. m., un tornado impactó varias zonas del municipio de Mao, provincia Valverde, generando fuertes vientos, daños materiales y situaciones de riesgo para la población.

2. Sectores afectados

• Villa Olímpica

• San Antonio

3. Daños reportados

• Viviendas con techos desprendidos o parcialmente levantados.

Caída de árboles, ramas y objetos arrastrados por el viento.

5. Respuesta de la Cruz Roja

• Activación del personal voluntario de la Filial Mao.

• Desplazamiento de equipos para Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en los sectores afectados.

• Supervisión de zonas vulnerables y apoyo en primeros auxilios si es requerido.

• Coordinación con autoridades locales y organismos de respuesta”

