Frente Cívico dice Ley Alianzas Público Privadas legalizará saqueo al pueblo

Isaías Ramos, , presidente del FCS.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Frente Cívico y Social (FCS), Isaías Ramos, calificó como una estocada a nuestra soberanía la recién promulgada Ley de Alianzas Público Privadas, 47-20, la cual dijo, solo pretende legalizar e institucionalizar el saqueo, el robo y la perdida de la soberanía, para favorecer a una élite económica.

“Esta ley solo busca conveniencias y productividad financieras y no el verdadero objetivo respecto a lo social, ambiental y económico del bien común en un sistema que está plagado de corrupción, secretos y previsiones poco fiables”, expresó

Indicó que esta ley “llevará al país a una especie de esclavitud peor que al de las antiguas colonias pues los compromisos adquiridos serán con una élite financiera que no tiene rostro, no tiene alma, no tiene cultura y tampoco tiene valores”.

Recordó que de todos los contratos de Alianzas Público Privada, firmado en Latinoamérica desde 1997 al 2017 más del 70% han tenido que ser renegociados a grandes costos para los pueblos, “porque son insostenibles”.

Recalcó que la situación es tan onerosa que el propio Fondo Monetario Internacional ha tenido que advertir a los países de las graves consecuencias económicas “y ni hablar de la soberanía porque con esta ley nos convertimos en una neocolonia de la élite económica y financiera”.

Ramos llamó al pueblo “a tomar conciencia de que esta partidocracia nos está llevando a vivir tiempos muy difíciles y peligros para nuestras libertades y soberanía”.

wj/am