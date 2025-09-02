Frente Amplio reflexiona sobre situación de democracia en RD

SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio concluyó su V Simposio Nacional dedicado a analizar, reflexionar y eventualmente construir colectivamente propuestas acerca de qué hacer y cómo encarar los retos identificados.

“A la democracia dominicana le falta sustancia, justicia social, ganar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, le falta superar las inequidades del sistema electoral», opinó María Teresa Cabrera, presidenta de la organización política.

También consideró que a la democracia le falta garantizar mecanismos efectivos y regulaciones que generen equidad y hagan posible la participación de los sectores populares en los espacios de toma de decisiones políticas como resultados de los procesos electores.

A su juicio, la negación de libertades y derechos se produce desde el gobierno mismo y se expresa de manera agresiva en organizaciones pretendidamente cívicas.

Esas organizaciones, según dijo, alentadas por la ola ultra conservadora que se mueve en muchos países, invocan a la oscuridad y el miedo exhibiendo símbolos como los de Trujillo y Hitler.

El evento realizado en la casa nacional de la organización política, contó con la participación del Consultor Político Elvin Calcaño, la periodista Altagracia Salazar, el Dr. Max Puig presidente de Alianza por la Democracia, José Horacio Rodriguez presidente de Opción Democrática, la abogada y consultora María Fernanda López, Catalina Olea Salazar diputada de Justicia Social y el Dr. Guillermo Moreno presidente de Alianza País.

