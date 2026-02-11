Frente Amplio recurrirá el fallo sobre Parque Nacional Jaragua

SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio (FA) informó que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del FA calificó la decisión como un atentado contra la soberanía ambiental del Estado dominicano.

A su juicio, la sentencia pretende despojar al país de extensas áreas protegidas bajo el argumento de «supuestos derechos de propiedad» vinculados a herederos de antiguos testaferros de la dictadura trujillista.

Asimismo, dijo, ignora el carácter estratégico, ecológico y jurídico de un parque nacional creado por ley, así como el principio constitucional de protección del medio ambiente y los bienes comunes.

«El Frente Amplio advierte que ningún tribunal puede, mediante sentencia, reducir o alterar los límites de un parque nacional, ya que, conforme al orden constitucional vigente, cualquier modificación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas solo puede realizarse mediante ley orgánica aprobada por mayoría calificada del Congreso Nacional», manifestó.

an/am