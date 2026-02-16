Frente Amplio Lucha Popular cumple 41 años de movilización

SANTO DOMINGO. – El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) conmemora el 41.º aniversario de su fundación, consolidado como la organización de referencia en la defensa de los derechos del pueblo y la dignidad de los sectores más vulnerables de la República Dominicana.

En un comunicado, recordó que desde el 14 de febrero de 1985 transitó un camino de sacrificio y firmeza, transformando el descontento social en movilizaciones populares que se tradujeron en logros concretos para las comunidades.

CUATRO DÉCADAS DE CONQUISTAS

La organización subrayó que este aniversario no constituye solo una efeméride, sino también un recuento de victorias alcanzadas a través de la unidad popular.

Entre las reivindicaciones logradas mencionó el asfaltado de calles y la construcción de aceras, contenes y puentes en distintas regiones, así como mejoras en el suministro de agua potable, la extensión de redes eléctricas en zonas marginadas y la edificación de escuelas y hospitales.

ALTO COSTO HUMANO

El FALPO señaló que su trayectoria implicó grandes sacrificios y un elevado costo humano entre sus militantes, muchos de los cuales considera mártires de la patria.

En este aniversario, rindió tributo especial a figuras como Jesús Diplán, Mario Vladimir Lantigua Valdera, Elvis Amable Rodríguez (Ony), Osvaldo Torres (Fury) y Ramón Antonio Camilo (El Rubio), entre otros.

MOVILIZACIÓN EN LAS CALLES, EL DESAFÍO

Asimismo, afirmó que en la actualidad enfrenta el desafío de movilizarse en las calles contra la precariedad de los servicios públicos, las pretensiones de destrucción del medio ambiente, la corrupción y el alto costo de la vida.

En ese contexto, llamó a la unidad de los sectores sociales, sindicales y profesionales, así como del pueblo en general, para exigir una distribución equitativa de la riqueza y frenar la corrupción.

agl/of-am