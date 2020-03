Frente al COVID-19, poetas nacionaoles llaman proclamar la poesía

José Mármol

Cuatro poetas, todos Premios Nacionales de Literatura,

llamaron, con motivo del casi ignorado Día Mundial de la

Poesía (el sábado 21 de marzo) para se lean para las

redes sociales, un poema cada día desde el confinamiento

hogareño con motivo del Coronavirus.

Por iniciativa de José mármol, y respaldado por Tony

Raful, Angela Hernández y Mateo Morrison, se pide llenar

el ambiente nacional, limitado a las casas de cada uno, por

las medidas a que ha obligado la pandemia, para que las

redes sociales y otros medios digitales se llenen de poesía

sobre el llamado que han titulado “Decir poesía en

cuarentena”.

El objetivo, indica José Mármol, es lograr que “la magia de

un poema toque los corazones aislados y tienda un puente

solidario en todo el ciberespacio”.

A su propuesta, respondieron temprano, publicando

poemas en las redes, Hernández, Raful y Morrison.

“Quise solidarizarme con la gente que está aislada en

casas, apartamentos, hospitales, habitaciones, funerarias,

etc., aprovechando la levedad del ciberespacio para llegar

hasta ellos” dice Mármol en una comunicación en la que

explica la naturaleza del movimiento.

Informa que, como respuesta, ha sido objeto de respaldo

por parte de otros cultores y amantes de la poesía y resalta

el apoyo de los otros tres poetas que son premios

Nacionales de Literatura, a quienes se unirán otros en la

medida en que la proclama sea conocida.

Mármol pide a los poetas que graben con sus teléfonos o

cámaras digitales, uno de sus poemas breves, y para

quienes no son poetas, que lo hagan tomando una

creación de otro autor, y se le cuelgue en sus perfiles y

redes bajo el lema “Decir poesía en cuarentena” y se le

coloques las etiquetas

#diamuldialdelapoesia

#decirpoesiaencuarentena

#quedateencasa

El Día Mundial de la Poesía fue propuesto en 1998 por la

organización Unesco, se celebra cada 21 de marzo con el

propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión

sobre nuestro tiempo. Este evento que fortalece la cultura

en todo el mundo. (Fuente: Wikipedia).

A continuación, un poema que ya circula en las redes con

imágenes de flores, escrito por un poeta español no

identificado, con motivo de la pandemia del Coronavirus:

“Era el 11 de marzo del 2020

Las calles estaban vacías

Las tiendas cerradas

La gente ya no salía.

Pero la primavera no lo sabía

Y las flores seguían floreciendo

Y el sol brillando

Y las golondrinas volviendo

Y el cielo se coloreaba de rosa y de azul

Por la mañana se amasaba el pan

y se horneaban los bizcochos

Oscurecía siempre más tarde

y por las mañanas las luces entraban más temprano a

través de las ventanas.

Era el 11 de marzo de 2020

Y los jóvenes estudiaban conectados

Y por las tardes la ineludible cita para jugar a las cartas

Era el ano en que solo se podía salir para ir de compras

Después de un rato, cerraron todo

También las oficinas

El ejercito comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras

Porque ya no había más espacio para todos en los

hospitales

Y la gente se enfermaba,

Pero la primavera no lo sabía

Y los brotes seguían saliendo

Era el 11 de marzo d 2020

Y todo el mundo estaba en cuarentena obligada

Los abuelos, las familias y también los jóvenes

Entonces el miedo se hizo real

Y todos los días parecían iguales

Pero la primavera no lo sabía

Y las flores volvieron a florecer

El placer de comer juntos fue descubierto otra vez

Escribir, dejando libre la imaginación

De leer volando con la fantasía

Hubo quien aprendió un nuevo idioma

Y quien volvió a estudiar

Y volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis

Quien entendió que estaba amando separado de la vida

Quien dejó de hacer tratos con la ignorancia

Quien cerró la oficina y abrió una taberna

Con solo ocho asientos

Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a

cualquiera que lo necesitara

Fue el año en que se entendió la importancia de la salud y

de los afectos

El año en que el mundo pareció pararse

Y la economía desplomarse

Pero la primavera no lo sabía y las flores dieron paso a los

frutos.

Y entonces llegó el día de la liberación

Estábamos viendo la tele y el Primer Ministro

Dijo que la emergencia había terminado

Y que el virus había pasado

Que todos los seres humanos, juntos, habían ganado

Y entonces salimos a las calles

con lágrimas en los ojos,

sin mascarillas, ni guantes

Abrazando nuestro vecino

como si fuera nuestro hermano

Y fue entonces que llegó el verano

Porque la primavera no lo sabía

y seguía estando ahí a pesar de todo,

a pesar del virus

a pesar del miedo

a pesar de la muerte

la primavera no lo sabía

y enseñó a todos

la fuerza de la vida”.

Poema Anónimo

