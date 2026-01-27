Cree ideales de Duarte deben guiar verdadero cambio RD

Francisco Javier García.

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García, dijo que los ideales de Juan Pablo Duarte deben traducirse hoy en acciones concretas para alcanzar el verdadero cambio que reclama y merece la nación dominicana.

Al conmemorarse el 213 aniversario del natalicio resaltó la transparencia, justicia social y amor a la patria que inspiraron al padre fundador.

García sostuvo que la República Dominicana atraviesa un momento histórico que exige liderazgo con visión, ética y compromiso social, valores que definieron el pensamiento duartiano y que deben marcar el rumbo de un nuevo proyecto de nación.

UNA PATRIA LIBRE, SOBERANA Y JUSTA

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, justicia social y el amor a la patria que guiaron el pensamiento del Padre Fundador de la República Dominicana. Sigamos construyendo la nación digna y libre que soñó”, señaló.

El dirigente peledeísta explicó que Duarte soñó con una patria libre, soberana y justa, y que honrar su legado implica gobernar con transparencia, reducir las desigualdades sociales y colocar al ser humano en el centro de las políticas públicas.

