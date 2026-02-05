Francisco Javier critica gestión «improvisada» PRM en 5 años

Francisco Javier García en el acto.

MAO, Valverde, República Dominicana. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó de improvisada la gestión del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los últimos cinco años.

García señaló que los dominicanos viven preocupados por el rumbo de la economía y el deterioro general del país, tras un quinquenio de mandato del PRM.

Este domingo 1 de febrero, el veterano dirigente sostuvo un encuentro con los miembros del Comité Central en la Línea Noroeste, desde Mao, provincia Valverde, con miembros del PLD de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

“En la República Dominicana de hoy, los ciudadanos están alarmados por el derrotero que lleva la economía y el colapso de los servicios fundamentales. El PRM (…) pasó años haciendo promesas y hoy el país está peor que nunca”, manifestó García.

RETORNO A LA PLANIFICACIÓN DEL PLD

Destacó que, ante la crisis actual, la población vuelve su mirada hacia las gestiones del PLD, las cuales —a su juicio— demostraron capacidad de planificación y entrega de resultados tangibles en beneficio del pueblo.

García cuestionó con dureza la pérdida de conquistas sociales que fueron pilares en los gobiernos peledeístas. Entre los sectores más afectados citó el sistema energético y la falta de apoyo al agropecuario.

Además, criticó el deterioro de SeNaSa, indicando que pasó de ser un servicio de excelencia a una entidad en crisis.

RETORNO A CONDUCCIÓN DEL ESTADO



García garantizó que asume el compromiso de revertir este retroceso a partir del 16 de agosto de 2028, fecha en la que su partido y fuerzas aliadas podrían retornar a la conducción del Estado.

El Comité Político del PLD convocó al Comité Central para el próximo 22 de febrero, día que se avanzará en la elección interna del precandidato presidencial.

agl/an