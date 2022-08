Francisco: el papa con el solideo y la sotana de color rojo

Prefacio

A lo largo de mis modestas opiniones que hago a través de este prestigioso medio de comunicación y de otros que se hacen eco, siempre trato al exponer mis juicios críticos sobre un determinado tema, ya sea este social, político o religioso, de ser coherente con lo que escribo y sostengo, pero sobre todo, ser honesto con la verdad en mis plateamientos a la hora de juzgar los hechos de los líderes políticos, religiosos o gobernantes. Se puede ser crítico, pero mejor aún, hay que ser honesto en nuestras exposiciones basado en la verdad de los hechos o en el rol que asumen los personajes que son noticia

Podría parecer irónico que, a pesar de yo haber recibido en mi juventud una férrea educación a nivel escolar, tanto en el Colegio Don Bosco y en Instituto Técnico Salesiano (ITESA), en donde en este último, para todo alumno que llegaba nuevo, era un sueño alcanzar al 4to. curso por la dura disciplina y educación que se impartía. Eran muchos los que llegaban, pero pocos los que alcanzaban la meta, y se puede decir, que fue la época en donde graduarse de bachiller era un sinónimo de un joven bien formado cultural, social y técnicamente.

No obstante ello y mi agradecimiento por mi formación escolar, con el pasar del tiempo, la lectura, la búsqueda de la verdad religiosa y la investigación, me di cuenta de que la fe católica podrá ser cualquier cosa menos cristiana. Es una religión pagana, idólatra, mundana, comercializadora de la fe y que, en su proceder, siempre ha cohabitado con todos los gobiernos, sean estos de derecha, izquierda, fascistas, dictaduras o democráticos, siempre con la finalidad de sacar pingües beneficios estatales, ampliar su poder eclesiástico y acumular poder político, social y riquezas. No hay que ser muy inteligente para entender la metáfora bíblica en Apocalipsis (17-1-2) que nos habla de «la gran ramera de Babilonia» en una clara -a juzgar por los hechos- referencia a lo que sería posteriormente la Iglesia católica.

Los escándalos, abusos, negocios ilícitos (Banco Ambrosiano), injerencia en la política y coludida con criminales, dictaduras genocidas y crímenes (Las Cruzadas), son evidencias más que suficiente para avalar el criterio que sostengo. Pero, si algo me despejó en mí toda duda al respecto del juicio que yo me había formado sobre esta fe errónea y mentirosa, fue edificado aún más, cuando tuve la oportunidad de recorrer por casi todo un día, los interiores, museos, capillas y catedrales del Vaticano, en la ciudad de Roma, Italia. Fue allí, en el mismo epicentro de la fe católica, en donde el lujo, el oro, el boato, el botín de las obras de arte que allí se encuentran, la comercialización de la fe, el paganismo y la idolatría al por mayor, me demostraron una vez más, que esta religión no es la que pregonó Jesús a los humildes apóstoles que Él buscó para que llevaran su evangelio al mundo.

Por lo expuesto más arriba, quiero hoy referirme a ciertos roles asumidos recientemente por su máximo representante, que recae en la figura de Jorge Mario Bergolio Sivori, cuyo nombre religioso es «papa Francisco», como se estila en la Iglesia católica. Es argentino de nacimiento y perteneciente a una de las organizaciones religiosa de un proceder y una historia oscura como lo es la Compañía de Jesús, siendo el primer papa latinoamericano elegido en el Vaticano el 13 de marzo de 2013. Veamos…

El papa Francisco y su amigo Raúl Castro

¿Cómo se define el cinismo en los seres humanos? Bueno, podemos decir que es la actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de manera insolente, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Esta acepción proviene de la doctrina filosófica fundada por Antístenes (siglo V a/C) la cual se caracteriza por el rechazo de los convencionalismo sociales y de la moral comúnmente admitida, Hago esta definición, por la conducta asumida por el papa Francisco ante una entrevista hecha a una periodista de Univisión 41, en el Vaticano el pasado mes de julio del año en curso, en donde el patriarca de la Iglesia católica, dijo lo siguiente (cito):

«Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también, lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana» (cierro cita). Es evidente que, al papa Francisco (parodiando al conocido personaje de «Chespirito») al decir esta frase se le chispoteó lo que considero una perogrullada, pues es obvio que la relación es humana, no iba a ser con un marciano, un ser de plutón o entre simios.

De igual manera, es propicio hacer resaltar que su eufemismo resultó ser tan descarado y cínico, que para adornar y hacer potable para los lectores y los que escucharon tal descaro de un papa y su «magnífica relación y admiración» hacia un dictador como lo es Raúl Modesto Castro Ruz, muy conocido en Cuba como la «China» por sus preferencias sexuales, trató de adornar la píldora con su supuesto «cariño al pueblo de Cuba». No, Francisco, a quien tú quieres y admiras, no es al pueblo de Cuba, sino a los dictadores que lo ha esclavizado durante más de seis décadas.

Más adelante dijo que «admitió estar muy complacido por haber mediado en el acercamiento entre Whashington y La Habana durante la administración de Barack Hussein Obama II Ducam. !Claro Francico!, todo lo que sea para fortalecer la dictadura de Cuba y que represente ingresos a los Castro para continuar con su régimen asesino y opresor, son motivos de satisfacción para él. Es propicio entonces preguntarle: ¿Qué se logró con ese acercamiento? ¿Se liberaron los presos políticos del régimen? ¿Mejoró el nivel de vida del pueblo cubano? ¿Se instauró la libertad de prensa, credo y expresión al pueblo cubano? ¿En qué se benefició el grueso de la población cubana con ese acto tipo Guacanagarix de Barack Obama, algo que critiqué acremente en uno de mis artículos y decía lo inútil que sería? ¿Es libre el pueblo de Cuba? ¿Se superó el hambre, la miseria, la represión o se propiciaron elecciones libres y competitivas? Claro que no Francisco.

Por qué desdeñaste reunirte con las damas vestidas de blanco? ¿Por qué no fuiste a la ergástulas cubanas para que vean como languiden los presos políticos y opositores al gobierno? ¿Por qué callaste frente a los millones de cubanos que han salido despavoridos de su patria para poder vivir con decencia y en libertad? ¿Por qué no rezaste por los miles de cubanos que se han ahogado buscando la libertad y su mejoría? ¿Acaso esos no son cubanos también?

No cabe dudas Francisco que eres un peronista y un izquierdista consumado con una sotana roja y el solideo del mismo color. Es más, tu cinismo y desfachatez solo se comparan al de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, que idolatran la dictadura de los Castro, pero condenaron la de Augusto Pinochet en Chile. Mayor descaro e hipocresía no había visto yo en unas ancianas sin escrúpulos alguno.

El mutis de Francisco ante la pareja diabólica de Nicaragua

El mundo, la prensa libre, así como los que observamos los pasos y acciones de estas dictaduras izquierdistas que aún pululan en el mundo, hemos visto con asombro e indignación, como la pareja diabólica que gobierna a Nicaragua, formada por el corrupto, asesino, dictador, pederasta y ladrón José Daniel Ortega y Saavedra y su mujer, la esotérica Rosario María Murillo Zambrana de Ortega, han estado cometiendo en la patria de Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, toda clase de tropelías, asesinatos, desapariciones, incautaciones de medios de comunicaciones, atropellos y violaciones a los derechos humanos, sin inmutarse frente al reclamo de sus ciudadanos y de otros gobiernos y organismos internacionales.

Pero, como si lo anterior fuera poco y en vista del personaje central de esta opinión escrita, es obvio que no debo pasar por alto, la arremetida bestial, grosera e indignante de que ha sido objeto por parte del gobierno sandinista, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, su ayudante, así como seis sacerdotes, todos acorralados y obligados a permanecer en la iglesia de donde fueron impedidos de salir. De igual manera, no conforme con ello, le cerraron siete estaciones de radio a la Iglesia católica en Matagalpa.

Ante todo este atropello a la iglesia que representa al papa Francisco, este ha permanecido con un silencio absoluto, indignante, inexplicable y sin justificación alguna. Obviamente, es muestra palpable de que el jefe del catolicismo es muy sensible a la hora de criticar, condenar o reclamarle a sus admirados líderes del populismo izquierdistas su mal proceder y sus arbitrariedades, aún en contra de su propia gente que lo representa. Es por eso que con el dictador Raúl Castro tiene una «relación muy especial y de admiración», a pesar de que, junto a su hermano Fidel Castro Ruz, declararon a Cuba un Estado ateo y expulsaron a varios religiosos católicos y se apoderaron de sus bienes cuando tomaron el poder.

Aún siendo yo una persona desafecta al catolicismo y que considera a dicha religión malsana, pagana, idólatra y oportunista, no puedo aceptar que un gobierno, sea el que fuere, arremeta de manera vil y violando todos los preceptos de los derechos humanos y de la libertad de cultos, en contra de una institución religiosa cuyo único pecado ha sido denunciar y convertirse en portavoz de aquellos que son maltratados y perseguidos por la dictadura sandinista. Como ya es conocido, en este tipo de regímenes totalitarios e izquierdista, son especialistas en endilgar a sus desafectos, acusaciones sin fundamentos, con la finalidad de desmoralizarlos e impedir que digan las verdades a los que siempre se oponen estos dictadores comunistas.

La dictadura sandinista, encabezada por esta pareja maléfica, corrupta y criminal, está cometiendo en Nicaragua atrocidades nunca antes vistas y revestidas con total desfachatez, debido a la ausencia en la Casa Blanca de un mandatario con los cojones bien puesto, al estilo de un Ronald Wilson Reagan, que le ponga coto a esta barbarie en pleno siglo XXI. Esto lo digo a todo pulmón, ya que ahora ningún comunista a distancia, con lo sucedido en la invasión de Rusia a Ucrania, a la cual han apoyado de manera muy alegre, me puede venir hablar de «la no injerencias, la libre determinación e imperialismo» por parte de los Estados Unidos, por aquello de «lo que es igual no es ventaja». En el juego político de hoy en día o jugamos todos igual o se debe romper las barajas.

Solo en este año, el gobierno sandinista ha cerrado de manera arbitraria 1,406 organizacione no gubernamentales de todo tipo; hicieron unas elecciones ilegítimas y con casi todos los candidatos opositores presos de manera arbitraria para sacarlos del juego político y ellos seguir en el poder de manera írrita. En el 2018 asesinaron en las protestas populares a más de 300 ciudadanos y más de 2,000 fueron heridos por la policía y han estado cerrando los medios de comunicación que osen disentir de las acciones del gobierno. No cabe duda, la dictadura de los Somoza ha sido minimizada por la del sandinismo que encabeza esta pareja diabólica de Ortega y Murillo.

Pero, lo indignante e incompresible, es el silencio papal ante todos estos atropellos en contra de toda una nación y los abusos cometidos en contra de su propia representación religiosa. Es un silencio cómplice, coludido, aberrante. Por eso, resulta incomprensible, y hasta risible, que el papa Francisco haya realizado un viaje a Canadá «para pedir perdón» a los indígenas del país del norte de América, por lo que él considera «su destrucción cultural y asimilación forzada», mientras se hace el sordo y el ciego ante las vicisitudes de su propia iglesia en Nicaragua y la esclavitud del pueblo cubano, secuestrado por la familia Castro, al mismo tiempo que elogia a uno de esos dictadores cubanos.

Si el máximo representante de la fe católica no fuera tan cínico e hipócrita, lo ideal sería de cara a su feligresía y ante el mundo, que colgara su sotana y se quitara el solideo, ambos de color rojo, y se dedicara en cuerpo y alma y con total honestidad, a defender abiertamente a estos dictadores izquierdistas que reprimen y martirizan a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Él sería más honesto y no tan cínico y descarado como lo está siendo de cara a estos desmanes.

