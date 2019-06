FRANCIA: La DGCINE representa con éxito a RD en el Festival de Cannes

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Cine (DGCINE) concluyó con éxito la representación de la República Dominicana en el Marché du Film de la 72.ª edición del Festival de Cannes, que se llevó a cabo del 14 al 25 de mayo, en Francia.

El Marché du Film es un referente mundial que enlaza a todos los países que forman parte de la industria mundial de cine. Es un espacio para que los cineastas puedan posicionarse como miembros de la industria, y vender sus proyectos cinematográficos.

República Dominicana contó con un pabellón diseñado para resaltar los beneficios de la Ley No. 108-10 y las bondades de la República Dominicana como el destino fílmico ideal en el Caribe, y la filmografía nacional.

Desde ahí, se llevaron a cabo diversas reuniones con productores, distribuidores, programadores de festivales, agentes de ventas, y otros profesionales de la industria cinematográfica mundial que se dan cita en el Festival de Cannes, de la mano de la delegación dominicana participante.

Estas reuniones son oportunidades potenciales para que el país sea el destino fílmico de producciones cinematográficas y audiovisuales internacionales, y a la vez para que los cineastas dominicanos puedan establecer acuerdos de distribución o coproducción con sus proyectos cinematográficos en carpeta o ya finalizados.

Yvette Marichal explicó que para promover qué tan fácil es rodar en la República Dominicana en el Festival de Cannes no es suficiente venir como la DGCINE. Es importante que las personas que mueven las películas dominicanas sean parte de la delegación, ya que productores, agentes de ventas y distribuidoras que visitan nuestro pabellón, o que nos contactan mucho antes de llegar a Cannes, desean conectar con productores dominicanos para ver la posibilidad de realizar coproducciones y acuerdos de distribución. Es gratificante regresar cada año al país con resultados positivos de las reuniones que se llevan a cabo, ya que se traducen en oportunidades de promover nuestra filmografía nacional, propiciar alianzas estratégicas de coproducción, y promover nuestro país como destino fílmico.

La delegación dominicana, encabezada por Marichal, estuvo conformada por más de 30 profesionales de la industria cinematográfica dominicana de los cuales podemos destacar a: Omar de la Cruz, Carlos Cabral, Albert Martínez, Rafael Elías Muñoz, Desiree Reyes, Gabriel Tineo, Alan Nadal, Héctor Valdez, Yanillys Pérez, Luis Arambilet, Danilo Reynoso, Lía Chapman, Luis Cepeda, Armando Guareño, Pericles Mejía, Luis Rafael González, Katherine Bautista, Paula Cury Melo, Iván Bordas, Zamantha Díaz, Schisell Joaquín Mena, Marcos Moreno, Fernando Blanco, Karla Groizard, Martín Díaz Bello y Alfonsina Isidor. También, por los periodistas Severo Rivera, Alfonso Quiñones y Rubén Peralta.

Danilo Reynoso, director del filme Rafaela, expresó que “ha sido increíble. He estado frente a frente con importantes distribuidores y agentes internacionales de venta como Media Luna, Habanero, Latido y Film Factory, que son empresas que ya han obtenido proyectos dominicanos. Esta experiencia ha sido muy gratificante, pues he tenido la oportunidad de evaluar propuestas de coproducción. Sino fuera por este tipo de evento sería imposible tener ese acceso desde República Dominicana”.

En este mismo orden, la productora Desiree Reyes, destacó que “la República Dominicana es una imagen que cada uno de nosotros está promoviendo en el Marché du Film, donde nuestros proyectos son cada vez más esperados y conocidos, algo increíble en un contexto tan competitivo como este. Esperamos seguir viniendo al Festival de Cannes para aprovechar las posibilidades que, para el país, para nuestra industria y los profesionales de la industria ofrece este mercado de cine a través de la DGCINE”.

Héctor Valdez, cineasta que se encontraba promocionando su proyecto Malpaso, dijo que “hemos realizado reuniones con programadores de festivales, agentes de venta y distribuidores, todo con el fin de obtener el mejor feedback necesario para poder trazar la ruta adecuada para estrenar mi película, tanto a nivel nacional como internacional”.

Exhoró a todos los cineastas dominicanos a que apliquen a la convocatoria que realiza la DGCINE para participar en la delegación dominicana que representa al país en el Festival de Cannes, es una cita imperdible para todos los profesionales de la industria cinematográfica, porque convergen cineastas de todas partes del mundo en dos semanas de puro cine y de pura creación, explicó.

En el Marché du Film se generaron diversas reuniones con destacados profesionales de la industria. Entre ellos podemos destacar a Jerome Paillard, gerente ejecutivo del Marché du Film, el cineasta Raoul Peck, nominado al Oscar por el documental I Am Not Your Negro, la compañía financiera The Fizz, Canadian Film Institutte, Open View Productions, Adriatic Films, Pantelion Films, Proimágenes Colombia, Latin American Film Commission Network, Film Bridge International y Anniko Films.