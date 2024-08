FP considera han colapsado los servicios básicos en Dominicana

PROVINCIA SANCHEZ RAMÍREZ.- El Partido Fuerza del Pueblo opinó que en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han colapsado todos los servicios públicos básicos para la población.

La posición de la entidad opositora fue fijada por su vicepresidente y coordinador político Radhames Jiménez, en una asamblea de dirigentes de la FP de todos los municipios y distritos de esta provincia.

Para fundamentar este criterio se refirió al caso de los hospitales y otros centros de salud, donde -según dijo- “no aparece ni una aspirina para medicar a los pacientes”.

Sostuvo que lo mismo acontece con la educación, un sector donde “al igual que los demás del país no aguanta más”.

“Miles de niños no podrán asistir al presente año escolar por falta de aulas, más de diez mil centros educativos debieron ya estar reparados y las autoridades no han sido capaces de convocar a licitación para ejecutar dichas reparaciones, lo que significa que miles de estudiantes hoy no saben si recibirán el pan de la enseñanza”, expresó.

Alegó que “lo más deplorable es la situación por la que atraviesa el sistema eléctrico, donde los apagones han reaparecido y la población se está manifestando airadamente por la desesperación de la ineficiencia en el servicio y el alto costo de la tarifa eléctrica”.

CUESTIONA LA REFORMA

El miembro de la Dirección Política de la organización que lidera Leonel Fernández indicó que “pese a este panorama tan sombrío y desolador, este gobierno se empecina en imponer una reforma a la Constitución de la República sin ninguna necesidad, descuidando los grandes problemas que hoy aquejan a la inmensa mayoría del pueblo dominicano”.

En la asamblea participaron, además, el miembro de la Dirección Política de la FP, Onofre Rojas, y los también Dirigentes Marino Hernández, Wilson García, Javier Pérez, general (R) Pedro de Jesús Candelier, Bernabé Cruz, José de La Cruz, Ramón de La Cruz, Lorenza Rojas y Lucrecia Paulino, entre otros.

