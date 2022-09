FP: Falta de planificación genera escuelas no estén en condiciones

SANTO DOMINGO.- La falta de planificación del Gobierno ha generado que las escuelas no estén en condiciones para recibir estudiantes, ya que se encuentran carentes de mantenimiento, denunció este jueves la Secretaría de Educación del partido Fuerza del Pueblo.

“Es lamentable que a unos pocos días de dar inicio al nuevo año escolar, las escuelas no estén en óptimas condiciones para recibir estudiantes y que se encuentren carentes de mantenimiento, que no haya suficientes cupos para albergar a todos los alumnos que lo requieren, a pesar de que hay muchos planteles sin terminar y que se encuentran abandonadas, pero sobre todo, que no haya garantía de que los docentes contaran a tiempo, con los recursos didácticos necesarios para la enseñanza, al iniciar el año escolar”, dijo Josefina Pimentel, secretaria de Educación de la Fuerza del Pueblo.

Pimentel leyó un documento en el que manifestó la «profunda preocupación» de su partido «por el nivel de deterioro que viene afectando al Sistema Educativo Nacional, el cual se ha visto agravado en los dos últimos años a raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, producto de la falta de planificación, la improvisación y la ausencia de políticas claramente definidas, que orienten el accionar de los Centros Educativos».

«Lejos de avanzar en los indicadores cualitativos del Sistema, por el contrario, el énfasis de la actual gestión gubernamental en materia educativa, ha sido puesto en la adquisición de insumos tecnológicos, costosos, de corta vida útil, y de baja calidad, desligados de los contenidos curriculares y con un pobre impacto en los aprendizajes. Pero sobre todo, ha sido incapaz de dotar de los más elementales recursos didácticos a los docentes para su trabajo en las aulas, como son los Registros de Grado, los Boletines de Notas, los Textos Escolares y los Informes de Desarrollo de los estudiantes».

Dijo que «resulta preocupante, la ineficiencia que se ha venido percibiendo en el Ministerio de Educación para gestionar no sólo los procesos pedagógicos, sino también los administrativo-financieros, lo que fue evidenciado durante los procesos de adquisición recientes, los cuales se vieron afectados por un sinnúmero de irregularidades».

Reconoció que la gobernanza del Sistema Educativo es compleja, por lo que la organización opositora ratifica «la necesidad de asegurar una correcta planificación del gasto, reorientándolo hacia los aspectos misionales de la educación, vinculados a garantizar los aprendizajes de los estudiantes y el buen funcionamiento de los centros escolares».

«Urge tomar medidas sustentadas en políticas bien direccionadas, basadas en una planificación bien concebida, que permitan al Sistema Educativo, superar los rezagos», declaró.

El documento leído en rueda de prensa plantea las siguientes recomendaciones de políticas:

1- Devolver al Ministerio de Educación su sentido de Misión, que no es más que hacer que los estudiantes aprendan, y que las escuelas funcionen bien y logren enseñar.

2- Direccionar todas las políticas hacia el Centro Educativo, para fortalecer la Gestión Pedagógica y la calidad de los aprendizajes.

Reorientar la calidad del gasto, vinculándolo a los resultados educativos.

3- Definir un plan de acción con carácter de urgencia para el mantenimiento, la rehabilitación, la higiene y el equipamiento de los centros educativos; así como, para la terminación de las obras de infraestructura detenidas e inconclusas, y su equipamiento inmediato.

4- Reorientar el Modelo Pedagógico de la Jornada Escolar Extendida, para que posibilite un mayor aprovechamiento del tiempo para la planificación docente y el fortalecimiento de los aprendizajes.

5- Provisión oportuna en tiempo, calidad y cantidad, de todos los recursos didácticos y los materiales educativos que necesitan las escuelas, las aulas, y los docentes, para el próximo año escolar.

6- Llevar a cabo una evaluación diagnóstica y un amplio programa de recuperación de los aprendizajes, reforzamiento, nivelación y acompañamiento pedagógico, donde se retomen las competencias que no pudieron ser desarrolladas, en los dos últimos años.

7- Asumir la lectura como una política prioritaria del Sistema Educativo, que pueda constituirse en un Eje Transversal, en el que se apoyen los aprendizajes de todos los grados, niveles y modalidades. (Según el Banco Mundial ha habido una pérdida de aprendizaje de 1.5 años a raíz de la pandemia, y que, para recuperar el aprendizaje perdido, habría que priorizar las habilidades en lectura y matemática).

8- Utilizar los resultados de las evaluaciones diagnósticas de los estudiantes y las del desempeño de los docentes, en la formulación de planes de formación y capacitación del magisterio.

9- Aprovechamiento de los equipos tecnológicos que a un costo millonario han sido volcados en las aulas, para crear o adaptar una plataforma digital interactiva que facilite la apropiación de los aprendizajes, la capacitación a los docentes y el uso de recursos didácticos digitales, además de garantizar la conectividad.

10- Tomar previsiones para disminuir el alto grado de violencia e indisciplina que se ha venido presentando en los centros Educativos para recuperar la armonía, la sana convivencia y los valores de respeto y tolerancia, y donde las relaciones positivas entre los miembros de la Comunidad Educativa, prevalezcan.

11- En vez de pretender reducir el presupuesto educativo, el Gobierno debe garantizar la asignación de recursos, mediante transferencias, a las Direcciones Regionales y los Distritos Educativos, para que lleguen a los centros, según lo estipula la Ley 66-97, previo cumplimiento de las normativas y protocolos establecidos para este fin, para el apoyo a los centros, ante los requerimientos necesarios al inicio del año escolar.

Finalmente, Josefina Pimentel, dijo que la Fuerza del Pueblo, espera que las propuestas presentadas «sean acogidas con espíritu de apertura, ya que es nuestro interés, que el Sistema Educativo Dominicano sea fortalecido, en tanto en él se sientan las bases para el desarrollo humano integral de nuestra nación».