FP exige declarar en emergencia sector eléctrico R. Dominicana

Juan Gómez

SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió al Gobierno que declare «en emergencia» al sector eléctrico de la República Dominicana y ejecute un plan integral para resolver el problema de los apagones.

Juan Gómez, secretario de Energía de la organización opositora, denunció en rueda de prensa «el país atraviesa un desplome sin precedentes en el servicio de distribución eléctrica, con apagones de entre 6 y 10 horas diarias que mantienen a la población en una situación desesperante».

«En pleno 2025, resulta inaceptable que los dominicanos sigan enfrentando prolongadas interrupciones del servicio eléctrico, mientras el gobierno del presidente Luis Abinader no ha cumplido con la promesa de garantizar este año una reserva fría de 700 megavatios», declaró el también exsuperintendente de Electricidad.

Agregó que “nuestros ciudadanos han perdido el derecho a lo más básico: tomarse un vaso de agua fría, encender un abanico o cargar sus celulares. Los apagones están afectando colmados, amas de casa, salones de belleza y talleres. El país no aguanta más esta indolencia”, expresó Gómez en nombre de la organización política».

Indicó que «pese a los cortes de energía, las facturas eléctricas han llegado elevadísimas», lo que calificó como un abuso contra la población. “En vez de reflejarse una baja en el consumo, se cobra incluso por las horas sin servicio, mientras la calidad del fluido eléctrico que llega es deficiente, dañando electrodomésticos y equipos”, añadió.

PROPUESTAS

Para garantizar la estabilidad del sistema, Gómez planteó un programa intensivo de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, que actualmente superan el 40%, cuando en 2019 rondaban el 30%, inversiones planificadas en las redes de distribución, compra e instalación masiva de medidores eléctricos, sustituir transformadores sobrecargados.

Recordó que, según el Pacto Eléctrico (Decreto 655-21), las pérdidas debían promediar en las EDES un 19.1% en 2024. «Sin embargo, estas superan actualmente más del doble, lo que significa que de cada cien pesos invertidos, las distribuidoras solo recuperan 59, un reflejo del deterioro que golpea al sector», afirmó.

Advirtió que «la creciente ola de apagones ya está generando protestas sociales en distintas comunidades, con quema de neumáticos y daños al medio ambiente».

“La indolencia del gobierno frente a un sector tan neurálgico para el desarrollo nacional es inadmisible. Exigimos que asuma el compromiso con el pueblo dominicano y gestione de manera eficiente las EDES, sin excusas ni pretextos que sigan cargando sobre la gente el peso de su incapacidad”, concluyó.

jt-am