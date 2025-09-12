FP advierte Gobierno Senasa no es botín ni Idoppril caja chica

Fernando Caamaño en rueda de prensa junto a otros dirigentes de FP.

SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) declaró este viernes que que el presidente Luis Abinader y el Gobierno actúan como si el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fuera su botín y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales ( Idoppril) su caja chica.

Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de FP, rechazó una disposición del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que traspasa RD$6,000 millones a los fondos del Senasa lo cual, dijo, carece de sustento legal.

«Una vez más, el Gobierno central pretende usar los recursos de los trabajadores para cubrir sus fracasos financieros e irregularidades administrativas», manifestó.

BUSCA CUBRIR HUECOS FINANCIEROS DEL SENASA

Caamaño declaró que esta maniobra busca tapar los «huecos financieros» acumulados en Senasa durante cinco años de gestión así como los faltantes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para sostener el seguro de enfermedad común, lactancia y maternidad.

Agregó que el Presidente Abinader ha proclamado la existencia de “superávits presupuestarios en 2024, justificando con ello la ampliación del gasto nacional».

«Sin embargo no destina esos recursos a los fines previstos, prefiriendo violentar la ley para echar mano a los fondos de la seguridad social”, manifestó el dirigente de FP.

AUTORIZACION IRREGULAR DEL IDOPPRIL

Caamaño resaltó, igualmente, que la autorización «irregular» del Idoppril evidencia que, desde mediados de año, el Gobierno se preparaba para suplir los faltantes millonarios de ambos organismos, «tal como ya había advertido nuestro partido».

“Esta conducta pone en riesgo el futuro de la seguridad social y obliga a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante”, expresó.

an/am