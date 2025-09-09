Fortalecen hospitales del Este de la RD con equipos médicos

Santo Domingo, 9 sep.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) reforzó la red hospitalaria de la región Este de República Dominicana con la entrega de equipos médicos y la supervisión de infraestructuras en construcción, informó hoy la institución.

En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, fueron entregados una bandeja de instrumental para procedimientos de columna, tres electrocardiógrafos, un equipo de rayos X portátil, dos mesas de operaciones para gineco-obstetricia y dos ultrasonidos con impresora térmica, lo que permitirá ampliar la cobertura en servicios especializados.

De igual forma, en el Hospital Provincial Dr. Oliver Pino, de San Pedro de Macorís, se dotó un monitor de signos vitales de cinco parámetros y un ultrasonido de tres transductores, mientras que el centro médico Antonio Musa recibió una bandeja de ortopedia.

Estos equipos, valorados en más de 965 mil pesos (unos 15 mil dólares), contribuirán a diagnósticos más precisos y atención oportuna.

La agenda incluyó la supervisión de los hospitales Villa Hermosa, Francisco Gonzalvo y Arístides Fiallo Cabral, en La Romana.

En este último, el doctor Mario Lama, director del SNS, verificó los avances de la nueva Emergencia y el Bloque Quirúrgico, ya en fase final de equipamiento, cuya entrega está prevista para la próxima semana.

El titular del SNS reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de garantizar servicios de salud oportunos y con calidad en todo el país.

of-am