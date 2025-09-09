FNP rechaza declaraciones del presidente Petro sobre CELAC

Pelegrín Castillo

SANTO DOMINGO. – El opositor partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) criticó al mandatario de Colombia y presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Gustavo Petro, porque, a su juicio, ha manipulado una declaración de esta entidad regional.

El presidente en funciones de la FNP, Pelegrín Castillo Semán, sostuvo que Petro sugirió que República Dominicana se opone a considerar al crimen organizado transnacional como una amenaza terrorista.

En declaraciones escritas remitidas a ALMOMENTO.NET opinó que gobiernos como los de Nicolás Maduro (Venezuela) y Petro (Colombia) bloquean acciones internacionales para la pacificación de Haití, lo que podría derivar en confrontaciones violentas en la región.

Subrayó que el crimen organizado transnacional es considerado en la Constitución dominicana como una amenaza a la seguridad nacional, y no un fenómeno criminal a tratar solo con medidas policiales.

CITA EJEMPLOS CONCRETOS

Castillo dijo que fue Petro quien dio a conocer la detección de 10 toneladas de cocaína en el puerto de Caucedo, en República Dominicana, provenientes de carteles del Catatumbo, a ambos lados de la frontera colombo-venezolana, y quien también mencionó el robo de armas y explosivos en Colombia, parte de los cuales habían sido enviados a Haití.

Asimismo, recordó la amenaza de Maduro en 2013 cuando sentenció, “el que se mete con Haití se mete con el pueblo de Venezuela”, y la presión de 2014 para revertir el fallo TC 168/13 sobre nacionalidad dominicana.

LLAMÓ AL PUEBLO A MANTENERSE UNIDO

La FNP llamó al pueblo dominicano a estar unido, consciente y movilizado para defender sus derechos inalienables, dado que -a su juicio- los poderes públicos podrían no ser suficientes frente a intereses externos.

“La mejor defensa de una nación es el pueblo mismo. Solo el pueblo unido, con la Gracia de Dios, salvará la Patria”, concluyó.

