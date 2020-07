Florida sirve en verano un menú variado de festivales culinarios

Por GEORGINA CRUZ

Cuando al viajero se le abre el apetito después de explorar los parques temáticos, atracciones y puntos de interés de Florida, ¡no hay problemas!

Florida, al Sur de Estados Unidos, sirve un menú variado de festivales culinarios para satisfacer cada gusto y apetito. Entre los festivales se encuentra uno de los más grandes de EE.UU. y posiblemente, del mundo: El Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot en Orlando.

Este festival, llamado “A Taste of Epcot International Food & Wine Festival” (Un gustazo del Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot) este año, comenzó el 15 de julio, coincidiendo con la reapertura del parque tras su cierre por el Covid-19, y está pautado a continuar durante el resto del verano y el otoño.

Entre las novedades este año se encuentra un topiario de Remy, el ratoncito chef de la cinta Ratatouille en el pabellón de Francia del parque. La serie de conciertos “Eat to the Beat!” (Come al son) no se presentará este año para evitar aglomeraciones de público, pero habrá más música en los pabellones de las naciones cada día incluyendo presentaciones del Mariachi Cobre en el pabellón de México.

Durante el festival, los asistentes se pasean por la Vitrina de las Naciones de Epcot degustando tapas en más de 20 mercados internacionales incluyendo uno con especialidades del Caribe y otro del Hawai. El festival ofrece eventos especiales con la participación de chefs de renombre, demostraciones culinarias, seminarios, y degustaciones de comidas y bebidas. ¡Se me está haciendo la boca agua ya!

Las tapas típicamente cuestan de $4 a $7, así que se pueden enviar a las papilas gustativas en un viaje “alrededor del mundo” en lo que respecta a especialidades culinarias –y sin vuelos largos. Delicias para probar incluyen la tartaleta de queso feta y cebollas con caramelo en el quiosco de Francia; la tostada de puerco en las especialidades mejicanas; y el Aulani Sunrise (Amanecer de Aulani) en Hawai. Algunos de los eventos del festival están incluidos en el boleto de entrada al parque; otros tienen boleto aparte. Visite www.disneyworld.com.

Otros festivales culinarios de la Florida pautados para los próximos meses incluyen los siguientes. Como en el caso de todo evento especial, las fechas están sujetas a cambios, por lo tanto es recomendable verificarlas antes de planear viajes.

12-13 de septiembre – El Festival de Quesos y Vinos en el viñedo Lakeridge Winery en Clermont en la Florida Central ofrece una degustación de vinos y quesos gratis y cervezas y tapas a la venta y todo al son de música en vivo. Informes: https://www.lakeridgewinery. com/.

25-27 de septiembre – El Festival Anual de Mariscos de Pensacola es uno de los grandes festines floridanos que ofrece una variedad de platillos en la histórica plaza Seville Square en el corazón de Pensacola. Los visitantes pueden disfrutar delicias como sopa de mariscos, concha a la parrilla, croquetas de ostras, cangrejo de concha blanda, camarones con coco, pasteles de cangrejo al estilo del Caribe, y mucho más. El evento también ofrece feria de artesanía, música en vivo y demostraciones culinarias. Informes: https://www. pensacolaseafoodfestival.com/.

9-11 de octubre – El 16 Festival Anual Griego en San Agustín, presentado por la iglesia griega Holy Trinity Greek Church, ofrecerá los aromas y sabores de especialidades culinarias griegas. Bailarines en vestido típico presentarán danzas tradicionales. Informes: www.stauggreekfest.com.

6-7 de noviembre – El Festival Anual de Mariscos de la Florida en Apalachicola es uno de los festivales culinarios más antiguos de la Florida. Sirve pescado y mariscos al son de entretenimiento musical y feria de artesanía al igual que eventos relacionados a los mariscos en Battery Park. Entre las actividades y eventos se encuantran competencias de comer ostras, carreras de cangrejos, competencia de cocina, desfile, carrera de cinco kilómetros y la Bendición de la Flotilla de Pescadores. Informes: www.floridaseafoodfestival.com .

8 de noviembre – Tampa celebra uno de los emparedados más populares del mundo durante el Cuban Sándwich Food & Art Festival en el parque Centennial Park. El evento incluye música en vivo, arte y artesanía, y por supuesto, ¡sándwiches cubanos!

Enlace a fotos:

https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq4lK4nO3in-58n0uP? e=QiafOm

