Fitur 2026: RD tiene uno de los mejores desempeños (OPINION)

La Feria Internacional de Turismo, conocida mundialmente como Fitur, es el espacio al que han acudido por más de 50 años la mayoría de las naciones del planeta interesadas en promover la visita de extranjeros a sus territorios.

El turismo es la fuente de divisas más apetecida por los países que tienen algún atractivo que ofertar a los miles de millones de personas que cada año se movilizan por todo el mundo en busca de diversión o descanso.

El mundo vive en un constante movimiento, el menos grave de los cuales es el turismo. Los turistas generalmente sin protegidos por los Estados, conscientes del valor que tienen estos visitantes de ocasión.

Bueno, a menos que sea un país como el estadounidense de la actual etapa de agresividad hacia los extranjeros, al punto que, de ser uno de los primeros en la recepción turística, ha descendido al quinto lugar.

Pero sigamos con Fitur, que es lo interesante, pues la República Dominicana ha tenido en esta edición 2026 uno de los mejores desempeños de la historia.

Quienes han sido asiduos a este evento -para mi es la primera- así lo testimonian, lo que significa que cada año es más productiva dicha participación.

Del mismo modo que el país ha tenido este desempeño extraordinario, tenemos el mismo brillo en lo conveniente al Banco de Reservas de la República Dominicana, cuya delegación, encabezada por el doctor Leonardo Aguilera, concluyó con resultados fabulosos en términos de negociaciones bilaterales para el financiamiento de proyectos turísticos.

Mediante las intensas jornadas del equipo de negocios, Banreservas alcanzó millonarios acuerdos de financiamiento para la construcción de más de 11,000 habitaciones, parques temáticos y otros desarrollos vinculados con el turismo.

Es decir, reafirmó el liderazgo que ocupa en todos los renglones del mercado financiero de nuestro país, una posición que se verá fortalecida durante la gestión del doctor Aguilera.

En lo personal, opino que estar en Fitur resulta una experiencia que vale la pena vivirla, pues al recorrer el inmenso recinto de Ifema se encuentra uno con el planeta reflejado en los stands que representan a los más diversos países de los cinco continentes.

nelsonencar10@gmail.com