Fiscal nacional del PRM cita a Eugenio Cedeño para el 25 de julio

Diputado Eugenio Cedeño.

SANTO DOMINGO.- El fiscal nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Rodríguez, citó al diputado Eugenio Cedeño para el próximo 25 de julio, a las 10 de la mañana, “en cualquiera de los salones de nuestra casa nacional”.

En su misiva indica que la citación se basa en una ordenanza por escrito de la cual fue apoderado por el presidente de la organización, José ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía, para “investigar” al congresista.

Dijo que requiere la presencia de Cedeño porque “es una mística y necesidad el respeto, apego y enaltecimiento de la disciplina en el Partido Revolucionario Moderno»!.

ALTOS DIRIGENTES SOLICITARON SANCION

El citatorio llega luego de una comunicación enviada a la Comisión de Ética del PRM, por Olaya Dotel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paula Disla e Ivelisse Acosta, solicitando aplicar sanción disciplinaria al diputado Cedeño por sus controversiales declaraciones, alegando que las mismas atentan contra la dignidad de las mujeres y niñas.

Además, aseguran que dichas declaraciones son preocupantes en el contexto de la actual discusión sobre el Código Penal.

LO QUE DIJO CEDEÑO

“Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer”.

Estas declaraciones generaron numerosas reacciones y críticas dentro y fuera del PRM.

an/am