Final del Nacional Élite definirá nuevos reyes boxeo dominicano

SABANA GRANDE DE BOYA.– El XL Campeonato Nacional de Boxeo Élite 2025 entra en su punto más alto: 17 púgiles amarraron la plata y avanzaron a la gran final, donde solo uno por categoría levantará el oro en el polideportivo Dr. Fidel Mejía.

La jornada dejó un cuadro vibrante: la Región Este y la Región Sur lideran con cinco finalistas cada una, mientras que la provincia Santo Domingo suma tres, y Monte Plata y la Región Norte avanzan con dos por lado. El Distrito Nacional no logró clasificados en esta ronda.

La Región Sur aseguró talento y contundencia. Oliver Encarnación pasó directo tras el fallo en la balanza de su rival Darlyn Ariel Jiménez (50 kg). Fredelin de los Santos dominó (5-0) a Eri Deyvid Jiménez; Johan Agüero, de la selección nacional, hizo lo propio (5-0) ante Juan Jordeli Mejía (60 kg). En los 70 kg, Kenvin Junior Pérez despachó (5-0) a Frankely Meléndez, y Misael Santana repitió la dosis (5-0) frente a Ronald Miguel Mendoza, ambos de Monte Plata.

La Región Este volvió a demostrar su potencia ofensiva. En los 50 kg, Welin Adames ganó una cerrada batalla 3-2 ante Luis Miguel Devers. Randy Lexi Gioven (55 kg) venció 4-1 a Donny García. Jeison Javier (65 kg) y Rolando del Castillo (75 kg) resolvieron por RSC ante Eliezer Pérez y Jeriel Núñez, respectivamente. El cierre lo puso Patricio Polonia (85 kg), tras el abandono de Ernesto Cabrera Lovis en el segundo asalto.

La provincia Santo Domingo también brilló. Keuryn Miguel Alcántara (55 kg) superó por RSC a Johan Guzmán, mientras que Noel Pacheco firmó un impecable 5-0 ante Josía Núñez. José Agustín Triset (90 kg) cerró la noche con un triunfo contundente por detención arbitral frente a Alan Vicioso Guerrero.

Monte Plata, anfitriona del torneo, celebró la sólida victoria del zurdo y miembro de la selección nacional Miguel Encarnación (5-0) sobre Pedro Michael Mambrú. En los 80 kg, Israel Gil Germana replicó el dominio (5-0) ante Nathanael Figuereo.

Por su parte, la Región Norte aseguró dos boletos: Braian Ortiz impuso autoridad 5-0 sobre Yhon Manuel Acosta y, en los 90 kg, Randy Manuel Peralta triunfó 3-2 ante Hang Pichardo en uno de los combates más parejos de la noche.

