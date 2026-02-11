Filántropa Guillermina Santana cumplió un siglo de vida

Guillermina Santana Viuda Marizàn al ser renocida por la Escuela Regional de Sordomudos por sus fecundos aportes en favor de la misma

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana. – La filántropa y maestra Guillermina Santana viuda Marizán arribó a los 100 años de edad, tras una fecunda existencia dedicada al amor al prójimo y al desarrollo de la sociedad dominicana.

La celebración de este acontecimiento inició con una eucaristía en la Catedral Santa Ana, a la que asistieron personalidades y familias vinculadas a su grandeza humana.

Tras la misa, se realizó un compartir en el área de conferencias y actividades de un prestigioso centro de eventos de esta comunidad.

Durante el encuentro, los asistentes recordaron momentos significativos de doña Guillermina en su intensa labor social.

Asimismo, escucharon sus palabras de agradecimiento y una poesía de su autoría, declamada por ella misma, inspirada en el amor al prójimo.

RECONOCIDA POR SU ENTREGA A LOS MÁS NECESITADOS

En el marco de la actividad, diversas instituciones que ella fundó le otorgaron reconocimientos por su entrega a los más necesitados, labor que mantiene activa al cumplir un siglo de vida.

Doña Guillermina ha sido fundadora y propulsora de varias entidades, entre ellas la Escuela de Sordomudos del Nordeste, la Filial Nordeste del Instituto de Rehabilitación, la Casa del Sacerdote de Las Américas y el Hogar de Ancianos Divina Esperanza, entre otras.

También fundó y dirigió el primer Instituto Técnico Comercial del Cibao, del cual surgió un liderazgo comercial y social preponderante desde hace décadas en las zonas del Nordeste y el Cibao Sur.

Al agradecer la actividad, la homenajeada llamó a todos los sectores de la sociedad dominicana a sustentar el presente y el futuro del país en la fortaleza de las familias y en la grandeza que otorgan la vocación de servicio y el amor por el prójimo.

