FILADELFIA: Dirigente ve en riesgo victoria PRM en el 2028
Por Raymond González y Juan José Rodríguez
Filadelfia24horas.com
FILADELFIA, Estados Unios.- El presidente ad vitan de la seccional de Pennsylvania del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Fortuna, exigió al presidente Luis Abinader y a la alta dirigencia de esta organización que los cargos del Gobierno Dominicano en el exterior sean otorgados a los verdaderos perremeístas de la diáspora, quienes —según afirmó— “son quienes sostienen la estructura del partido y financian las campañas con sus propios recursos y sacrificios personales”.
Fortuna recordó que durante más de 18 años él dirigió la seccional de Pennsylvania, primero bajo el PRD y luego con el PRM, contribuyendo a consolidar la estructura partidaria en Estados Unidos y garantizar su estabilidad y presencia en la diáspora.
Dijo que «hay miembros del PRM altamente preparados, bilingües, con experiencia política y recomendados para cargos en el servicio exterior, que han estado dispuestos a entregar sus tarjetas de residencia y ciudadanía para asumir puestos como cónsules y vicecónsules, y ni así han sido tomados en cuenta».
«Eso es un irrespeto a la diáspora y al trabajo que hacemos aquí”, expresó.
Agregó que miles de perremeístas en Estados Unidos han entregado tiempo, dinero y esfuerzo pero no han recibido reconocimiento alguno, a pesar del papel decisivo que jugaron para las victorias del 2020 y 2024.
“Los perremeístas de aquí lo dieron todo sin esperar nada, y aun así han sido ignorados. Es una injusticia que no se puede seguir tolerando”, agregó
Fortuna advirtió que seguir ignorando a la diáspora pone en riesgo una tercera victoria del PRM en las elecciones del 2028.
Pues mire que si en RD el pueblo no se tira a las calles, el PRM se quedará ahí a base de papeletas de Narcotrafico , y todo lo que están robando del fisco al pueblo, y con todos sus embustes y lo de la falsa percepción , y los miles de millones que están invirtiendo en toda la prensa comprada en RD. Ya ese plan está elaborado y estructurado .
LE SUGIERO QUE SE INFORMEN MEJOR, HAY UNA LEY QUE EXIGE QUE SEA POR DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y NO POR PERTENECER A UN PARTIDO Y QUE NO SE PUEDE DESPEDIR A ALGUIEN CON PREPARACIÓN EN LA MATERIA PARA PONER A ALGUIEN SOLO POR HACER CAMPAÑA ESO ASI DEBE DE SER YA QUE EN ESOS CARGOS AVECES PONÍAN A GENTE DE CONSULES SIN SABER NADA DE CULTURA GENERAL, IDIOMAS NI CON LA MENOR PREPARACIÓN ASI QUE SI LOS QUE ESTAN SI TIENEN LA PREPARACIÓN Y USTED NO, ADIOS!
USTED TIENE RAZON. NO ES APROPIADO QUE POR USTED LEVANTAR UNA BANDERA DEL PARTIDO EN LA CAMPAÑA, USTED DEBE SER NOMBRADO EN UN CARGO QUE TALVEZ LA SECETARIA SEA QUIEN TOME LAS DESICIONES.
DIZQUE CON RECURSOS PROPIOS QUE TRABAJAN PARA EL PRM. SE LE OLVIDO DECIR CON RECURSOS DEL NARCOTRAFICO.
VERDAD PALIZA?
NO TODOS TIENEN QUE VER CON EL NARCO TRAFICO PORQUE LOS NARCOTRAFICANTES DOMINICANOS SON TIGUERES NO LETRADOS DE LOS BARRIOS DE GUALEY, GUACHUPITA, CAPPOTILLOS, ENTRE OTROS BARRIOS DE MALA MADRE.
Muy de acuerdo con el comentario muy afortunado sus declaraciones compañero