Festival Internacional de Cine Fine Arts presenta película “First Man”

SANTO DOMINGO.- La novena edición del Festival Internacional de Cine Fine Arts culmina con el deleite de haber llenado las expectativas de un público amante al cine independiente, que durante 14 días llenaron las salas de cines en busca de las mejores producciones internacionales que el FICFA presentó en su cartelera de este año.

Para el acto de clausura los ejecutivos de Caribbean Cinemas y Altice Dominicana presentaron en las instalaciones de Fine Arts at Novo Centro el filme “First Man” y de las premiaciones a las producciones ganadoras de esta edición.

“First Man” es una producción basada en el libro First Man: The Life of Neil A. Armstrong, la cual tuvo a su cargo la apertura del Festival Internacional de Cine de Toronto y del Festival Internacional de Cine de Venecia en el que resultó ganadora, la misma es protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Damien Chazelle.

Durante el acto de clausura se dieron cita los miembros del jurado los cuales tuvieron la responsabilidad de elegir y votar por las producciones que dentro de su experiencia fueron las mejores y merecidas ganadoras. Cabe destacar que el jurado fue presidido por José D´Laura, profesor de las cátedras “Cine Latinoamericano” y “Hombre y sociedad latinoamericanas a través de su cine”, se hizo acompañar de la productora de cine Desirée Reyes, los periodistas José Rafael Sosa, Félix Manuel Lora, Joan Prats, Humberto Almonte y Máximo Jiménez.

PREMIACIÓN SECCIÓN OFICIAL

El jurado presentó la selección oficial y las ganadoras de esta categoría, que en base a la votación quedaron como seleccionadas:

Mejor Película : “El Ángel”

Mejor Director: Alonso Ruíz Palacio por su película “ Museo”

Mejor interpretación Femenina: Bárbara Lennie en “Petra”

Mejor interpretación masculina: Lorenzo Ferro en “El Ángel”

Así mismo los miembros del jurado explicaron los detalles de sus selecciones y por qué fueron las ganadoras. El público también tuvo la oportunidad de elegir y entre sus votaciones la ganadora fue:

Premio del público a la Mejor Película: “Ana de Día”

PREMIACIÓN OPERA PRIMA

La premiación de la categoría “Opera Prima”, estuvo a cargo de la destacada actriz Judith Rodríguez, el comunicador Emile Mariani, la periodista Muriel Soriano, el director de cine Tabaré Blanchard y el comentarista de cine Carlos Almánzar, los cuales dentro de su votación eligieron:

La película escogida por el jurado como mejor ópera prima fue Custody del Director Xavier Legrand

PREMIACIÓN SECCIÓN CORTOS DOMINICANOS

Primer lugar al mejor cortometraje: ““ Life of Janka”

Segundo lugar al mejor cortometraje: “Chanel”

Premio del público al mejor cortometraje: “Koulé Kafe”

En este renglón se entregaron los premios por valor de RD$ 40,000.00 en el primer lugar, RD$ 30,000.00 en el segundo y RD$20,000 como premio del Público al Mejor Cortometraje, premios otorgados a los directores de cada corto, en adición de que sus cortos serán proyectados en FINE ARTS en las próximas semanas.

Por su parte Ana López Directora Comercial de Caribbean Cinemas manifestó sentirse agradecida por el respaldo de todos los fieles seguidores del cine independiente que año tras año apoyan este festival.

Para la novena edición del Festival Internacional de Cine Fine Arts los organizadores presentaron una cartelera con más de 60 películas de la mejor selección de los festivales más importantes del mundo, siete de ellas seleccionadas para representar a su país de origen en los premios de la academia Oscar 2019 y las cuales se proyectaron en las tres sedes donde se llevaba a cabo el festival.

Cabe mencionar que este año esta novena edición del FICFA tuvo como invitados al actor boliviano Reynaldo Pacheco y la actriz dominicana radicada en Los Ángeles Katherine Castro.

El Festival Internacional de Cine Fine Arts es un evento de Caribbean Cinemas con el auspicio oficial de Altice Dominicana y su programa de lealtad Altice Cinema. También se hizo posible gracias a sus patrocinadores: Brugal, Visa, Stella Artois, Caribbean Cinemas y Copa Airlines, y los Co-patrocinadores Don Pedro de Induveca, Banco Popular, Tiendas La Sirena, Hotel Barceló Santo Domingo y Revista Ritmo Social, marcas que por años de manera constante han apoyado esta iniciativa cultural y han sido parte de la gran fiesta para los cinéfilos dominicanos.

