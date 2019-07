Festival de Cine Dominicano inicia con cartelera de unas 70 películas

NUEVA YORK.- El Octavo Festival de Cine Dominicano de Nueva York (DFFNYC) anuncia su programa oficial con una lista de mas 70 películas que participan en la celebración más grande y única de la industria cinematográfica dominicana fuera de la República Dominicana.

Con un programa que ofrece una amplia gama de géneros, desde comedia, suspenso y drama hasta romance, además de un homenaje a los clásicos, el DFFNYC comienza el martes 23 de este mes, a las 6:30pm, con un evento de alfombra roja y una ceremonia de inauguración que incluye el estreno en Nueva York de la película ganadora de múltiples premios «Lo que siento por ti» de Raúl Camilo en el United Palace Theatre.

“Lo que siento por ti” enlaza tres historias sobre los desafíos que enfrentan los niños con necesidades especiales y sus padres. Ana, madre de dos hijos autistas, lucha diariamente con los conceptos erróneos que sus vecinos y familiares tienen sobre el autismo. Jorge y Diana finalmente serán padres después de haberlo intentado durante tanto tiempo; ahora tendrán que dar a su hijo discapacitado el mismo amor que sienten el uno por el otro. Luis, un joven con síndrome de Down, gana un lugar en las Olimpiadas Especiales de América Latina que se realizarán en Puerto Rico, gracias al entrenamiento de un padre abnegado.

Del 23 al 28 de julio de 2019, bajo el lema «Ama Tu Cine», DFFNYC se presentará en 5 sedes en New York con el CINEPOLIS CHELSEA como su sede principal, y albergará a más de 100 actores y cineastas. El festival tendrá paneles de discusión con sesiones de preguntas y respuestas, muchos de los cuales son gratuitos y abiertos al público.

«El festival busca brindar a los amantes del cine una vitrina emblemática para las historias que se hacen hoy en la República Dominicana, al tiempo que juntamos a los expertos y personalidades representativas del cine de nuestra Isla y su diáspora, bajo un solo techo. El cine dominicano está disfrutando de un momento prolífico digno de reconocimiento. La programación de este año es tan diversa como nuestro pueblo. Traemos lo mejor de la República Dominicana a nuestro público”, dice Armando Guareño, fundador y director ejecutivo de DFFNYC.

«La comunidad dominicana comprende el grupo latino más grande de la ciudad de Nueva York, y el Festival de Cine Dominicano ha sido fundamental para destacar el vibrante intercambio cultural de la ciudad con la RepúblicaDominicana», dijo Anne del Castillo, Comisionada de la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía. «Los felicitamos por su octavo año y aplaudimos sus esfuerzos continuos para promover tanto a los creadores ya establecidos como a una nueva generación de cineastas dominicanos».

Uno de los programas más destacados del festival de este año es una retrospectiva especial del famosos playboy dominicano titulada “Porfirio Rubirosa, La leyenda de un Playboy.” Esta trilogía muestra las desventuras del más famoso casanova dominicano, de quien también se especuló ser el responsable de espiar para el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Fue ampliamente elogiado por su extravagante estilo de vida y su legendaria destreza sexual con las mujeres. Algunos expertos en Hollywood argumentan que Rubirosa fue la principal inspiración del director Ian Fleming para las películas de James Bond.

El tesoros del festival es el estreno internacional del documental «Solano». Este film explora la vida de Rafael Solano, cantautor y compositor de «Por Amor», una canción que ha sido grabada por más de cien voces diferentes de artistas como Gloria Estefan, Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz, Vikki Carr , Jon Secada, y Plácido Domingo, entre otros; reproducida en decenas de idiomas y obtenido éxito en más de 60 países.

Otro de los filmes destacados del festival es»La musiquita por dentro» del director Ernesto Alemany, y cuenta la historia de Ariel, un joven reservado y tímido que se enamora de Mar, su compañera de pasantía en una gran empresa. Después de una hermosa amistad que finalmente se convierte en una relación sentimental, aparece Vanessa, produciendo entre ellos un conflicto que parece irreconciliable.

El evento ofrece un programa rico y diverso que incluye la Competencia Oficial por el DFFNYC Manzana Award, que ofrece una dinámica compilación de películas de ficción y documentales dedicados a mostrar el talento de directores establecidos junto al nuevo movimiento de cineastas que están innovando en el cine de la isla. Los programas especiales incluyen «Dominicans in Fashion» que muestra cómo la moda y el cine son dos disciplinas artísticas que se mezclan en una compleja relación. “Family Day-Out”, del 24 al 26 de julio, en el Centro Cultural Alianza Dominicana, presenta películas para todas las edades. Este es un evento gratuito.

También se incluyen en la lista de proyecciones programas dedicados a cortometrajes como “Dominicans in the Diaspora”, la cual exhibe a talentosos cineastas dominicanos que, por diversas razones eligen contar sus historias fuera de casa y “Short Films – Big Stories”, una celebración cinematográfica y poderosa demostración de cineastas nuevos y emergentes de la República Dominicana y la diáspora que compiten por el premio al MejorCorto.

El festival concluye el domingo 28 de julio, a las 7:00 pm, con el estreno en Nueva York de «La Isla Rota» (Broken Island), dirigida por Felix German. La película cuenta la historia de Guy, un niño haitiano quien escapa de la pobreza y presencia el asesinato de sus padres en la frontera dominicana. Protegido por una pareja haitiana que lo adopta, Guy crece trabajando en los campos de caña de azúcar del país y busca vengarse de Abes, el hombre que asesinó a sus padres. La masacre militar de octubre de 1937 de más de 30,000 haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana ordenada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo, obliga sin embargo, a que Guy y a su amada Meuda salgan de Haití en busca de una nueva vida.

Uno de los objetivos más importantes de DFFNYC es ofrecer discusiones y diálogos notables con cineastas y talentos, así como una oportunidad única de conversar personalmente con directores, actores y productores. Las clases magistrales, paneles y talleres de este año incluyen:

“Crossing Fronteras», «Dominican Male Actors in Hollywood»

Panelistas: Juan Fernandez, Manny Perez, Elvis Nolasco, Algenis Soto Perez, Jayden Michael

July 24, 5:00pm at Viacom (Lodge 1515 Broadway, New York, NY 10036)

New Voices – New Faces: The Actors Journey in the Dominican Republic

Panelists: Hector Anibal, Josue Guerrero, Eva Arias, Anthony Alvarez, DulcitaLieggi

July 26, 5:00pm at The NY Times Building (242 W 41st St, New York, NY 10036)

Dominican Women and Film: Claiming Their Spotlight

Panelists: Wendy Regalado, Patricia Solano, Olga Valdez, DulcitaLieggi

July 26, 6:00pm at The NY Times Building (242 W 41st St, New York, NY 10036)

Market Analysis on Film Tourism, The Dominican Republic Case by Yvette Marichal (General Director of the Dominican Republic Film Commission – DGCINE)

July 26, 7:00pm at The NY Times Building (242 W 41st St, New York, NY 10036)

The Art Of Fashion In The Dominican Cinema

Panelists: Albania Rosario, Angie Reyn, Sofia Montes

July 27, 6:00pm at AlianzaDominicana Cultural Center (530 W 166th St, New York, NY 10032)

The Art of Acting

A master class led by actor Juan Fernandez

July 28, 10:00am at AlianzaDominicana Cultural Center (530 W 166th St, New York, NY 10032)

How to Make a Film and Not Die Trying

by Michael Toribio

July 28, 1:00pm at AlianzaDominicana Cultural Center (530 W 166th St, New York, NY 10032)

Algunas de las películasencompetencia son:

Ficción:

El Closet

Miguel Vazquez | 2018 | 101 min

Un 4to. De Josué

Gabriel Valencia | 2018 | 101 min

Entupiel (7:20)

Matias Bize| 2018 | 90 min

Dos mejor que una

Jose Enrique Pintor | 2018 | 99 min

Cinderelo

Beto Gomez | 2018 | 91 min

Amigo D

Francisco Adolfo Valdez | 2018 | 89 min

Rubirosa

Carlos Moreno, Hugo Rodriguez | 2018 | 110 min

La tragedia de Rio Verde

Miguel Vazquez | 2018 | 85 min

Documentales:

Solano

Patricia Solano, Juan Basanta | 2018 | 89 min

Councilwoman

Margot Guernsey | 2018 | 60 min

1984: El otroabril(1984: The Other April)

ReyvinJáquezGrullón | 2019 | 88 min

The American Dream

Jonathan Hock | USA | Documentary | 2019 | 101 min

