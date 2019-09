Fernando Rosa dice será el alcalde de los comunitarios

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante a la alcaldía de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, Fernando Rosa, prometió ante decenas de dirigentes comunitarios que su primera acción una vez tome posesión del Ayuntamiento, será convocarlos para iniciar la planificación de las obras que construirá en todos los barrios de Santiago.

Rosa se comprometió trabajar de la mano de los hombres y mujeres que conocen los problemas de cada barrio, a los que dijo convertirá en aliados a tiempo completo para construir el progreso y desarrollo en cada sector de la ciudad.

Se definió como el único de los aspirantes que conoce palmo a palmo cada barrio y sector de Santiago, así como sus demandas y esperanzas, por lo que dió plenas garantías de que su gestión será del pueblo y para el pueblo.

“El único que conoce cada pulgada de cada barrio de nuestra ciudad, soy yo. Por eso les digo que tengan la seguridad de que inmediatamente nos juramentemos como nuevo alcalde del municipio, los primeros que entrarán al palacio municipal serán ustedes porque en lo inmediato iniciaremos la planificación de todas las obras que vamos a hacer en cada uno de los barrios de Santiago”, afirmó.

Pidió a los presentes no dejarse ni permitir que vuelvan a engañarlos por quienes hoy, luego de tres años en la sindicatura, se atreven a volver a los barrios y tocar las puertas de sus moradores para ofrecerles Villas y Castillos y promesas vacías, que no cumplieron en el tiempo de que dispusieron.

Dijo que no es posible que personas que no quieren saber de los pobres, “ahora hasta llaman a la gente a sus casas diciéndole que quieren ir a su hogar, pero resulta que no aparecieron en tres años, y por eso pedimos aquí con fuerza que no nos dejemos engañar otra vez, que no es posible que sigan usando al pobre.

“Gracias a Dios que los hombres y mujeres de trabajo, que la gente de nuestros barrios tiene conciencia y eso garantiza que cuando lleguen a tocar sus puertas, no se dejarán confundir y ahora reclaman porqué vuelven en campaña, porque se perdieron en tres años. Dónde están las obras del presupuesto participativo que los concejales le aprobaron señaló.

Durante todo el fin de semana Fernando Rosa agotó una dinámica y muy productiva agenda que incluyó contactos políticos, caminatas, encuentros, visitas puntuales, entro otros.

of-am