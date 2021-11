Fernández propone crear centro criminología en la R. Dominicana

Omar Fernández.

SANTO DOMINGO.- El diputado Omar Fernández depositó un proyecto de ley que crearía el Centro Nacional de Criminología (CNC) con el propósito de analizar y crear políticas de prevención de crímenes y delitos ante delincuencia en el país.

El legislador de Fuerza del Pueblo dijo que sería un soporte para hacer frente a la violencia permanentemente, estudiando las causas y consecuencias de la comisión de delitos, con una visión preventiva para lograr la paz social.

“Lograr una mejor seguridad ciudadana implica pasar de la represión a la prevención, para lo que es necesario entender cuáles son los factores que impactan la comisión de hechos delictivos, y así diseñar políticas públicas para combatirlas”, expresó.

El proyecto estipula que el CNC sirva entre otras cosas, para la investigación científica, analítica y estadística en materia de criminología para establecer las causas, frecuencia y formas de la criminalidad nacional.

Fernández estableció que la seguridad ciudadana es un compromiso sin banderías políticas, razón suficiente para que la población y sus representantes respalden este y otros proyectos que sirvan de base para la transformación social.

“Combatir la delincuencia no se trata solo de macana o represión, más bien debemos apostar a la prevención, es por esto que desarrollamos y proponemos el Centro Nacional de Criminología, porque lo que no se entiende, no se puede mejorar”, señaló.

Señaló la necesidad de que las políticas contra el delito sean permanentes y sistemáticas, y no que respondan a crisis mediáticas, por lo que sugiere poner ahínco en conocer la raíz de los problemas.

Asimismo, el CNC asesorará a los organismos de seguridad del Estado y fortalecerá la toma de decisiones para reducir la violencia.

