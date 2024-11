Feria del Libro de Santo Domingo 2024

El 07 de noviembre del 2024 se dio apertura a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en la Plaza de la Cultura, en la cual participarán más de 240 editoriales que estarán exhibiendo y vendiendo los libros al público en general, además habrá áreas de revistas, charlas, instituciones literarias, librerías y lecturas de cuentos y poesía. Si bien es cierto que es de gran importancia este evento, este no ha evolucionado acorde con la exigencia de los tiempos, no hace presencia en la vida de los escritores, pues no existen políticas públicas de incentivo para la producción de libros.

Nos preguntamos, ¿qué es la feria del libro? Se define como espacios que constituyen promoción del libro, lectura, valorización de la literatura y del conocimiento; de formación de lectores y promotores de lectura como vía principal para lograr el desarrollo personal y comunitario. En la feria del libro se realizan actividades, como son ruedas de lecturas compartidas, presentaciones artísticas, dramas, talleres de producción textual, talleres de ilustración, cuentacuentos, lectura en voz alta y juegos lúdicos-pedagógicos.

Este trascendental evento es organizado por el Ministerio de Cultura y cuenta con la participación de miles de invitados, fue dedicada al escritor Mateo Morrison y como invitado de honor a Washington Heights, en Estados Unidos. El Stand de varios países de la región estarán presentes, con ello se aumenta el intercambio de producciones que engalanan y engrosan el fuerte de la oferta de libros de la feria del libro, con libros, revistas, charlas y el intercambio cultural local y regional.

La feria del libro es un espacio para divertir, sumergirse en la compra de producciones literarias; un espacio para compartir los escritores, el público y poder ofrecer una oferta garantizada de libros de una variedad de temas como historia, geografía, política, economía, psicología, medicina, matemática, física, banca, tecnología, literatura, cuentos, poesía, teatro, diseño artístico, novelas, medioambiente, mundo animal, documentales, música, moda, entre otras ofertas.

Podemos decir que la celebración de la feria del libro es uno de los eventos culturales más importantes del mundo, pues a través de ello podemos darnos cuentas de los avances alcanzados por el hombre a través del libro y las producciones y sumergirnos en ese mundo del libro en las áreas de nuestra especialidad para adquirir los nuevos conocimientos que en esta sociedad cambiante nos apremia.

He pensado que la Feria del Libro de Santo Domingo debe celebrarse una vez al año por unos 15 días de duración, pero el Ministerio de Cultura de la República Dominicana debiera tener un espacio abierto el año entero para que los escritores puedan recibir cursos de formación tanto para la vieja y nueva generaciones y crear políticas públicas para apoyar aquellas producciones de libros que salen muy costosas para un escritor. Algunas cosas que puede hacer este Ministerio es organizar concursos de poesías, cuentos, novelas, obras de teatro, libros de ciencia para motivar la creación de nuevo conocimiento y arte como preludio de participar en las ferias nacionales e internacionales.

Apoyar al escritor.

Es verdad que para escribir primero hay que leer, además a coadyuvar a una formación dirigida que pueda crear una nueva generación de jóvenes que produzca mejores y nuevos contenido, base para aportar obras de calidad en todo el sentido de la palabra y se vea que el Ministerio de Cultura está contribuyendo en crear una nueva generación de escritores.

No obstante, las falencias del Ministerio de Cultura y su poco apoyo en la producción de libros y por ende nuevo conocimiento, es fundamental que todo escritor y que cada lector acuda a la Feria del Libro de Santo Domingo para darle el apoyo a tan trascendental evento y tanto lector como escritor sean los protagonistas.

