Feliz cumpleaños Almomento.net

Hoy Almomento.net es el periódico digital mas leido y prácticamente, sin competencia, de nuestra amada nación, pero hace 15 años atrás habían más preguntas que respuestas como por ejemplo: porque un medio digital? podrá competir al menos con los grandes emporios de comunicación?

En mi humilde opinión no sólo ha competido con los grandes si no que los ha derrotado (David contra Goliat).

Pero cuál ha sido el secreto del éxito? Dos cosas muy importantes, según mi punto de vista:

1) Su espina dorsal, su fundador y director Saúl Pimentel, hombre con basta experiencia en el mundo periodístico, informatico y la comunicación, pero sobre todo un visionario.

Con tan solo dieciséis años de edad comienza Saúl abrirse paso en el mundo informativo: Radio, televisión y prensa. Su curriculum es muy extenso pues ha colaborado con los mejores. En Radio: Clarín, Comercial, Popular y Uuniversal. En televisión: Color Visión, Teleantillas, TV- 13, canal 16, CDN, Supercanal. En periódicos: El Caribe, Listin Diario, y Cnn en Español.

Ha hecho documentales sobre Cuba, Panamá, Nicaragua y pudo entrevistar en exclusiva al general Manuel Antonio Noriega y al Comandante Fidel Castro. Para colmo, en 1995, creó el primer canal de noticias en República Dominicana, noticiero NTV, el cual se transformó en CDN. Como se dice en el argot popularz Saúl es un animal dos veces (ese tigre, es un caballo).

2) Es el formato del periódico, desde su nombre: Almomento.net lo cual significa «ahora mismo» y sus secciones, muy bien clasificadas. Debo decir que el color azul es bastante llamativo.

Su imparcialidad es incuestionable pues en varias ocasiones he llamado a Saul para preguntarle si me puede publicar tal articulo y siempre me responde que sí, que él no tiene compromisos con nadie; por lo cual puedo asegurar que es el medio más independiente y democrático que existe en la actualidad.

Por último lo que más me gusta son los comentarios de la gente, que van desde insultos hasta consejos lo cual me hace reír bastante.

Quiero felicitar a todas las personas que elaboran en este medio almomento.net porque hace quince años atrás apostaron y tuvieron la visión de la importancia que sería este periódico digital y como siempre el tiempo le da la razón a quien la tiene. Felicidades !!

jpm-am