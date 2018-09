“Fefita” niega sea montaje entrega de anillo y que su novio sea “chapeador”

NUEVA YORK.- La soberana Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como “Fefita la Grande”, negó categóricamente que fuera un montaje la entrega de un anillo como proposición de matrimonio que le hiciera el día de su cumpleaños su novio Miguelito Piña.

Rechazó también que su prometido sea un “chapeador”, como circula en las redes sociales.

Mediante una llamada telefónica al programa “Opción New York”, respondiéndo a una crítica del host del espacio televisivo, Miguel Melenciano, Fefita dijo que “no fue un montaje, en mi cumpleaños, la celebración de mi 75 años, mi novio aprovecho –cosa que yo ni siguiera sabia- , y creo que se vio que estaba con la cara brava. Brava no, o guapa mejor dicho, lo que pasa es que me agarro de sorpresa, y eso como que me paniqueó”.

Aclaró que su novio “no tiene 57 años. Y en segundo lugar, nadie está hablando de bienes ni de matrimonio. El me dio el anillo y me propuso matrimonio, claro está, que después de pensarlo, acepté, pero eso no quiere decir que nos vamos a casar ahora”.

La mayoría de los medios de comunicación se han hecho eco de la propuesta de matrimonio hecha a Fefita, y algunos han escrito que “lo que viene ocurriendo con Fefita la Grande en el orden sentimental es probable que sea algo que ella nunca antes haya vivido. Ha iniciado una relación que la tiene sencillamente deslumbrada, encantadoramente enamorada. Y lo de su pretendiente, ni hablar”.

El nuevo galán de Fefita tiene 51 años y se le conoce como Miguelito Piña.

Relacionados cercanos a la merenguera afirman que el hombre está tan enamorado o más que ella.