Fedokurash destaca actividades 2020 pese a la pandemia del coronavirus

Para la Federación Dominicana de Kurash (FEDOKURASH) cada 6 de abril reviste especial interés e integración de la organización a la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz en una actividad que como iniciativa del Comité Olímpico Internacional (COI) fue aceptada y resolutada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) Así la UNESCO y la entidad Peace and Sport se han encargado de difundir los conceptos de deporte, desarrollo y paz para que todo tipo de organizaciones deportivas y de otras índoles se integran a esa fecha. El deporte sirve para estrechar lazos sociales y para promover valores como la paz, la fraternidad, solidaridad, no violencia, tolerancia y justicia.

La Fedokurash se unió el 27 de mayo al «Dia Mundial del Desafío», actividad que se realiza a lo largo de los últimos 25 años y que es coordinada mundialmente por TAFISA – The Association For International Sport for All – consolidándose como uno de los más importantes movimientos comunitarios de lucha contra el sedentarismo, por medio de una red de asociados, conformada por ciudades, instituciones y personas conectadas por un mismo propósito: promover y posibilitar la práctica regular de actividades físico deportivas en todas las fases de la vida y para todas las personas.