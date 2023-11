Fechas importantes para recordar 

Por BLAS RAFAEL FERNANDEZ GOMEZ

Momentos de trascendencia capital en la humanidad, aunque sin orden cronológico, no deben ser dejados a la memoria personal de cada quien pues todo deja huellas y muchas veces es parte de una cadena que se prolonga a través del tiempo y se manifiesta en diferentes oportunidades de una forma u otra.

Desde el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que contiene las visiones de Juan, hasta las revelaciones de Santa Isabel que conocieron nuestros padres, abuelos y antepasados, es bastante el cambio de la humanidad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que hace que se pierdan en el recuerdo hechos y situaciones que tienen influencia o relación con circunstancia y realidades presentes.

Es por ello que vale la pena recordar fechas que han hecho historia en campos diversos:

12 de octubre de 1492 : Cristóbal Colón realiza el descubrimiento de América.

14 de mayo de 1796 : Primera inmunización contra la viruela.

10 de marzo de 1876 : Primera conversación telefónica.

14 de julio de 1789 : Toma de la Bastilla en Francia.

25 de enero de 1979 : Visita del Papa Juan Pablo II a la República Dominicana.

21 de octubre de 1879 : Se produce la primera bombilla eléctrica.

4 de mayo de 1800 : Napoleón Bonaparte es proclamado Emperador de Francia.

28 de diciembre de 1895 : Primera función de cine público.

3 de diciembre de 1968 : Primer trasplante de corazón exitoso.

9 de diciembre de 1987 : Tratado de Estados Unidos de Norteamérica y la unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de limitación de Cohetes de alcance medio.

24 de julio de 1783 : Nace Simón Bolívar, libertador de cinco naciones hispanoamericanas y fundador de una de ellas.

14 de marzo de 1879 : Nace Albert Einstein, genio que conmocionó la concepción del universo.

29 de septiembre de 1547 : Nace este día de San Miguel Arcángel en la ciudad de Alcalá de Henares, el más grande novelista de la historia de la literatura: Don Miguel de Cervantes Saavedra.

18 de agosto de 1989 : Muere Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial y líder del partido Liberal de Colombia, lo que para muchos pudo provocar otro “Bogotazo” como el sucedido el 9 de abril de 1948 con el también asesinado Jorge Eliécer Gaitán.

22 de abril de 1451 : Nace en la ciudad Avileña: Madrigal de las Altas Torres, la Reyna Isabel La Católica.

28 de marzo de 1515 : Nace en Avila de los Caballeros: Santa Teresa de Avila, proclamada el 27 de septiembre del año 1970 por el Papa Paulo VI Doctora de la Iglesia por su contribución al desarrollo de las doctrinas ascéticas y místicas.

3 de mayo de 1898 : Nació en la ciudad de Kiev Golda Meir, quien fue una de las precursoras de la fundación y construcción del estado moderno de Israel.

6 de mayo de 1856 : Nace en Freiberg, Moravia: El padre del psicoanálisis Sigmund S. Freud.

1914 a 1918 : Primera Guerra Mundial.

1939 a 1945 : Segunda Guerra Mundial.

1985 : La llegada de Miguel Gorbachov al poder en La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Perestroika.

1948 : Fundación del Estado de Israel.

1989 : La caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania.

1936-1939 : La guerra civil Española.

1920 : Aprobación del voto femenino en los Estados Unidos de Norteamérica.

1969 : Llegada a la luna.

1983 : Identificación del VIH (SIDA).

1991 : Disolución de la unión soviética.

2001 : Atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas.

20 de julio de 1882 : Primer Avión.

14 de mayo de 1909 : Primer Helicóptero.

8 de enero de 2012 : Creencia del fin del mundo.

Desde los albores de la humanidad resulta tema de conversación y estudio, el fin del mundo. Para un cristiano resulta inconcebible dado que Jesucristo en su peregrinar humano para cumplir la encomienda de Dios su padre dejó establecido en sus prédicas por medio de parábolas que lo que El Creador hizo no lo destruirá la mano del hombre.

Resulta difícil admitir que una obra perfecta en su origen tuviera como desenlace su desaparición. La visión para crearla y la misión de mantenerla parece que está ligada a que cada día sea mejor.

A pesar de los inventos y aventuras de cerebros privilegiados en construir objetos y cosas que superan muchas veces lo razonable o posible, la extinción de la presente humanidad está en veremos y sólo la providencia puede determinar y saber si esto será así o no, no obstante los creyentes, videntes y clarividentes que hacen predicciones y pronósticos en tal sentido.

Eclipse

Refiere John F. Kennedy, en “Perfiles de Valor”, que un día, en el año 1780 en Hartford, Connecticut, a plena hora del meridiano, producto de un eclipse, la ciudad quedó envuelta en una total oscuridad. Aparecieron en el cielo las estrellas. Las gentes corrían a los templos o caían de rodillas en el sitio donde se encontraban.

A esa misma hora estaba reunida la Cámara de Representantes del Estado presidida por el Coronel Delnport. La mayoría creyó que lo más prudente era levantar la sesión e irse cada uno a reunirse con los suyos en sus hogares.

El coronel alzó su voz y dijo estas palabras: “Puede ser que este sea el día del juicio final o no lo sea. Si no lo es no tenemos por qué preocuparnos. Si lo es ¿Qué otra cosa mejor podríamos hacer que al venir El Señor nos encuentre cumpliendo con nuestro deber?».

Al mismo tiempo que terminaba sus palabras, llamaba al conserje y le decía: «Traiga las velas y enciéndalas para que haya luz» y así continuaron hasta que al cabo de algunas horas el sol, volvió a brillar con esplendor.

