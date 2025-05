Faride denuncia campaña de descrédito; advierte acción legal

Faride Raful

SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, denunció una supuesta campaña descrédito en su contra y advirtió que iniciará acciones legales contra “todos los que participen en esa infamia”.

Aseguró que, como servidora pública, ha actuado con «transparencia, integridad y coherencia».

“Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí”, expresó la funcionaria en un vídeo de Instagram.

Dijo que los recientes rumores buscan restar méritos a su labor frente a Interior y Policía, la cual está orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y un sistema de sanciones y fiscalización real. «Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son, no les temo”, afirmó.

«Cualquiera puede resultar víctima de extorsión por contenidos manipulados en las redes sociales», lo cual consideró como «una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad».

Indicó que por eso, además de dar la cara, estará dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana.

Dijo que instruyó a sus abogados, ya que no es solo un acto de dignidad personal, sino que “también un deber público para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira”.

«Esto solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y el respeto», culminó.