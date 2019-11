Falló el algoritmo: Elecciones en Bolivia, primarias en República Dominicana

EL AUTOR es educador. Reside en Villa Vásquez.

El traumático proceso electoral del Estado Plurinacional de Bolivia ha captado la atención del mundo, pero en especial de toda Latinoamérica. Evo Morales buscaba un cuarto (4to) periodo Presidencial, a pesar de estar prohibido constitucionalmente y de haber perdido un referéndum al respecto.

Es innegable que Bolivia bajo el mandato de Morales caminó hacia grandes avances, eso nadie lo cuestiona; pero una buena labor presidencial no válida una vulneración a la constitución y los dictámenes legales.

Tras la finalización del proceso, la OEA junto a observadores internacionales recopilaron informaciones importantes, que nos muestran las debilidades – graves – que dieron como resultado el estropicio del proceso, que debió ser democrático y transparente.

Según el indicado informe el TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) usó un servidor (BO1) para transmitir la data, el cual no estaba acreditado, según el mismo órgano rector. La justificación, que fue dicha verbalmente nunca documentada, es que fue a solicitud del TSE (Tribunal Supremo Electoral).

Se produjo una interrupción, que rompió de forma muy cuestionada con la tendencia estadística hacia la baja que tenía Evo Morales (del Movimiento al Socialismo – MAS -) y hacia la subida de Carlos Mesa (de Comunidad Ciudadana – CC -). Fruto de esa cuestionada interrupción, Morales logró conseguir el 10% de diferencia que establece el marco constitucional, para evitar una segunda vuelta.

Según el informe de la OEA apareció otro servidor, hasta ahora no acreditado ni justificado por las autoridades (BO20), que no pertenecía al TREP, al cual al momento de interrumpirse la transmisión de datos fue redirigida toda la información, que curiosamente favoreció a Morales faltando menos del 10% de las mesas por computar.

Toda la información que generaba el SERECI (Servicio de Registro Civil) fue enviada a éste servidor – BO20 – y las IP de las 350 máquinas que transmitían datos (usadas por el SERECI) fueron modificadas en medio del proceso, permitiendo así que quien sea pudiese tener acceso ilimitado a los datos que debieron estar totalmente encriptados para solo ser manejados por los órganos correspondientes.

Se eliminó, pues no se encontró, el valor del HASH. Esto es la función que permite el algoritmo resumir un flujo de datos determinado, por decirlo de forma muy simple para el lector que no maneja términos informáticos.

Falló el algoritmo

Según el informe de la OEA falló el algoritmo de cálculos denominado “flat computado” o Bug de compilación. Dicho de forma sencilla esto es la compilación de los datos. Cuando se reciben está todo bien, pero al momento de transmitirlo se presentas fallas y/o modificaciones.

Se presentó una falla en el algoritmo “flat computado”, lo que evidencia la falta de testing. Esto es: no se verificó ni probó nada para saber si todo estaba bien. Ésta acción no se hace por ignorancia, es a propósito, pues no se puede dejar al azar un proceso electoral.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.