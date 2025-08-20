Fallece el vicepresidente de la empresa Central Romana

Eladio Uribe

LA ROMANA, República Dominicana. – La empresa Central Romana Corporation informó el súbito fallecimiento del licenciado Eladio Uribe, quien era vicepresidente de Recursos Humanos de esa institución.

Un comunicado interno de la compañía, dirigido a sus empleados, extendió las condolencias a familiares y amigos de Uribe, y al equipo de trabajo bajo su liderazgo de gestión humana.

Oriundo de la provincia de Barahona, fue durante su juventud un integrante activo del Movimiento Cultural Universitario (MCU) y miembro de la Rondalla Universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Graduado de Administración de Empresas, con maestría en Alta Gerencia de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, también dedicó su tiempo a la enseñanza como profesor y conferencista en temas de recursos humanos.

Uribe, quien murió a los 73 años, también fue autor de libros sobre crecimiento personal y reflexiones de vida. Su dilatada obra profesional deja un legado de solidaridad y entrega.

DEDICACIÓN AL CENTRAL ROMANA

“Durante casi 25 años dedicados al Central Romana, su visión para el trabajo en conjunto y don de gente transformaron positivamente la ejecución de la cultura laboral en la compañía” resaltó la corporación en su nota.

Ocupó importantes cargos en organizaciones del sector empresarial nacional, entre ellos vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM.

También fue miembro de la Comisión Técnica para la Reforma Educativa de la Policía en la República Dominicana; pasado presidente de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH), entre otros gremios privados.

De manera oportuna, la familia de Uribe ofrecerá los detalles sobre las honras fúnebres.

