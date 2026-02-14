Fallece el director del periódico La Información, de Santiago

Santo Domingo , 14 feb (EFE).- El periodista, sociólogo y ejecutivo empresarial Enmanuel Castillo, director del periódico La Información, el segundo más antiguo de la República Dominicana, falleció este sábado tras complicaciones de salud derivadas de una caída y posterior intervención quirúrgica.

Desde 2009, Castillo asumió la dirección de La Información, sustituyendo al historiador Fernando Pérez Memén.

Tarde de duelo municipal

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros declaró este sábado tarde de duelo municipal por el fallecimiento de Castillo.

El alcalde Ulises Rodríguez expresó su solidaridad con los familiares del comunicador y con la clase periodística de la ciudad, y resaltó el legado profesional y humano de quien definió como “un distinguido munícipe, intelectual y comunicador comprometido con Santiago”.

La disposición fue dada a conocer mediante resolución emitida por el presidente y el secretario del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo y Luis José Cruz Ramírez, respectivamente.

Destaca que Enmanuel Castillo, intelectual y sociólogo, dirigió durante más de una década el periódico La Información, uno de los medios de comunicación más influyentes de la región del Cibao.

Señala que su fallecimiento ha generado profundo pesar en los sectores periodísticos, empresariales y sociales de Santiago y del país, donde era ampliamente respetado por su trayectoria profesional y su firme defensa de la libertad de expresión y del papel de la prensa en la democracia dominicana.

Personalidades expresan su pesar

Tras conocerse su deceso, personalidades del periodismo, de la política y del sector empresarial han expresado su pesar.

Así, el director del Listín Diario, Miguel Franjul, se declaró «muy entristecido» por la muerte de Castillo, a cuya familia transmitió su sentido pésame, al igual que a los compañeros de La Información, de la que el periodista también fue director.

Mientras que el exministro de Educación y de Interior y Policía Carlos Amarante Baret señaló, en la misma red, que el fallecimiento del periodista y sociólogo «enlutece el periodismo nacional».

Castillo, agregó el político, «contribuyó a mantener al Cibao con voz propia en la comunicación del país».

Fundado el 16 de noviembre de 1915 en Santiago de los Caballeros, el periódico La Información es el segundo diario más antiguo de la República Dominicana, después del Listín Diario.EFE

