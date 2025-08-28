Fallece de un infarto al corazón el narrador deportivo Juan Báez

SANTO DOMINGO.- Falleció de un infarto al corazón el narrador deportivo Juan Báez, bautizado como la Voz de La Romana.

Báez, de 82 años, era narrador de béisbol y boxeo. Era miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y de La Romana.

Durante su larga trayectoria exitosa, recibió placas y trofeos, por entidades por su gran labor como cronista.

En 2022 fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Romanense en su 8º ceremonial.

Báez narró en diversas partes del mundo combates de pugilistas de la talla de Mohammed Alí, Roberto “Mano de Piedra” Durán, Sugar Ray Leonard, Marving Hagler, George Foreman y Joe Frazier, entre otros.

Hizo famosa su frase “La Romana, Marca País. Usted nunca sale de ella, la lleva por dentro.”

