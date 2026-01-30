Fallece a los 76 años el dirigente del PRM Ramón Alburquerque
SANTO DOMINGO.- Falleció este viernes el dirigente político Ramón Alburquerque, quien estaba recluido en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) aquejado de cáncer de hígado.
Alburquerque había sido tratado en Estados Unidos y fue traído al país el pasado 16 de enero.
El deceso fue informado por su hija, Mónica Alburquerque Mora.
«Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos. Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz», escribió Mónica en la red social X.
Entre las funciones públicas que ocupó el ingeniero Alburquerque están la secretario técnico de la Presidencia; presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y presidente de la Comisión Nacional de Energía, entre otras.
En los últimos años trabajaba en el programa radial «Los sabios en la Z», de la emisora Z101, donde explicaba temas complejos y técnicos de forma muy llana para su mejor comprensión a la ciudadanía.
Paz a sus restos conformidad con sus familiares
Luz y paz a su alma !
Dios lo tenga en un buen lugar, una persona muy preparada, Paz a su alma
EPD “RAMÓN ALBURQUERQUE”, LA NACIÓN PIERDE UN GRAN PROFESIONAL, DA MUCHA PENA QUE EL PARTIDO QUE FUNDÓ HOY SE ENCUENTRA GOBERNANDO Y NO SUPO APROVECHARLO EN VIDA, PORQUE TAMBIÉN A RAMÓN LE JUGARON SUCIO, QUE VERGÜENZA. RIP
Descanse en Paz buen hombre,Don Ramón Alburquerque…🙏🥹
Paz a sus restos conformidad con sus familiares.
Un político dominicano con amplia formación y siempre defendió con firmeza sus ideas.
¡Qué en paz descanse!
Descanse en paz Ramon Alburquerque, y mi mas sentido pésame a sus familiares, hemos perdido tremendo ser humano, que dios lo tenga en la gloria 🙏
Murio un Grande…y Bueno..
