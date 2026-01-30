Fallece a los 76 años el dirigente del PRM Ramón Alburquerque

Ramón Alburquerque

SANTO DOMINGO.- Falleció este viernes el dirigente político Ramón Alburquerque, quien estaba recluido en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) aquejado de cáncer de hígado.

Alburquerque había sido tratado en Estados Unidos y fue traído al país el pasado 16 de enero.

El deceso fue informado por su hija, Mónica Alburquerque Mora.

«Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos. Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz», escribió Mónica en la red social X.

Entre las funciones públicas que ocupó el ingeniero Alburquerque están la secretario técnico de la Presidencia; presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y presidente de la Comisión Nacional de Energía, entre otras.

En los últimos años trabajaba en el programa radial «Los sabios en la Z», de la emisora Z101, donde explicaba temas complejos y técnicos de forma muy llana para su mejor comprensión a la ciudadanía.

14 Comments
PERLA
PERLA
4 minutos hace

R. I. P. PARA ESE GRAN DOMINICANO. MI MAS SENTIDO PESAME A SU FAMILIARES Y SERES QUERIDOS. SIEMPRE RECORDAREMOS TU FRASE, «ENTRE TO ****»

earpearoje
earpearoje
8 minutos hace

Y ABINADER PA CUANDO COÑAZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

daniel r
daniel r
15 minutos hace

Paz a sus restos conformidad con sus familiares

J.Rijo
J.Rijo
21 minutos hace

Luz y paz a su alma !

manuel
manuel
22 minutos hace

Dios lo tenga en un buen lugar, una persona muy preparada, Paz a su alma

Nomecallar
Nomecallar
24 minutos hace

Gracias Dios, uno menos de la larga lista de la PESTE BLANCA, que la única acción que han realizado, es RETROCEDER al país al periodo de 1978-1986. Espero que los próximos sean el NARCOTRAFICANTE de Abinader y el PEDOFILO de Donald Trump.

El Pagador
El Pagador
25 minutos hace

EPD “RAMÓN ALBURQUERQUE”, LA NACIÓN PIERDE UN GRAN PROFESIONAL, DA MUCHA PENA QUE EL PARTIDO QUE FUNDÓ HOY SE ENCUENTRA GOBERNANDO Y NO SUPO APROVECHARLO EN VIDA, PORQUE TAMBIÉN A RAMÓN LE JUGARON SUCIO, QUE VERGÜENZA. RIP

Payero
Payero
28 minutos hace

Descanse en Paz buen hombre,Don Ramón Alburquerque…🙏🥹

SATANAS👹
SATANAS👹
28 minutos hace

«ENTREN TO’ COOOOO…!!!!» QEPD

El mismo D
El mismo D
31 minutos hace

Paz a sus restos conformidad con sus familiares.

JOSE A RAM
JOSE A RAM
32 minutos hace

Un político dominicano con amplia formación y siempre defendió con firmeza sus ideas.
¡Qué en paz descanse!
Ing. Ramón Alburquerque

El profe
El profe
39 minutos hace

Descanse en paz Ramon Alburquerque, y mi mas sentido pésame a sus familiares, hemos perdido tremendo ser humano, que dios lo tenga en la gloria 🙏

Jean valje
Jean valje
41 minutos hace

Murio un Grande…y Bueno..

Luisito
Luisito
43 minutos hace

Se fue entren too ****o, un ladronazo del PRM

