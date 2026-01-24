Ramón Alburquerque: desconsideración, traición y humillación (OPINION)

EL AUTOR es periodista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

Ramón Alburquerque fue presidente de la Refinería Dominicana de Peróleo, ministro de Economía Planificación y Desarrollo, presidente de la Comisión Nacional de Energía, presidente de la Comisión Nacional Técnico Forestal, senador de la Provincia Monte Plata en tres oportunidades y presidente del Senado de la República. Estudió en las mejores universidades de Estados Unidos, profesor universitario y autor de obras importantes.Está considerado por muchos como el mejor técnico que tiene la República indistintamente de partidarismo político.

Su competencia académica está muy por encima a la de Héctor Valdez albizu, Magín Díaz, Joel Santos, Ito Bisonó, Samuel Pereyra, Robertico Salcedo y su padre Roberto Salcedo, Celso Marranzini, Paíno Henriquez, José Ignasio Paliza, Alejandro Fernández W. y todos los demásfuncionarios del gobierno del cambio juntos. Los conocimientos de Ramón están fuera de discusión. Aparte de su sólida formación académica cuenta con una gran experiencia política, pues fue presidente del PRD durante varios períodos. Ydurante su gestión, en la presidencia del partido blanco, llevó a Luis Abinader a una vicepresidenciaen representación de la juventud.

Alburquerque fue, además, el autor intelectual del PRM, fundado el 9 de septiembre de 2014. ¿Cómo es posible que un hombre con ese bachgraound profesional y político no esté en el gobierno de su partido, después de 16 años de oposición? Trabajó como el que más para el desalojo del poder del PLD en 2020, pero Luis Abinader, discípulo político del reputado técnico, lo designó en una posición de décima categoría, no en el ministerio acordado previamente.

Para la campaña del 2024 volvió a trabajar por su PRM y su candidato. Se le encomendó la Provincia San Juan, lo que aceptó gustoso pese a su edad y achaques de salud propios de un hombre que supera las siete décadas. Abinader se reeligió y volvió a burlarse del antiguo presidente del Senado, a quien estuvo entreteniendo hasta el día en que fue diagnosticado con un cáncer de hígado, que, conforme a fuentes crediticias, lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte.

La creencia casi generalizada es que el cáncer no tiene origen en lo emocional, pero hay oncólogos que sostienen que estrés crónico puede contribuir al desarrollo de esa patología catastrófica, al afectar el sistema inmunológico y promover la inflamación de vasos sanguíneos que alimentan tumores. No estoy diciendo que ese sea el caso de Alburquerque, pero la traición y humillación de que ha sido objeto puede muy bien haber lastimado su ego, bajar su autoestima y generarle episodios de ansiedad y depresión que terminen derivando en un cáncer hepático.

Otra falsa creencia: que el cáncer de hígado solo les da a los alcohólicos. Una hepatitis B o C puede derivar en círrrosis y ésta a su vez en cáncer. El hecho es que en el caso particular de Ramón nunca consumió alcohol de forma excesiva ni regular, consumía tragos sociales y siempre diluidos.

Posiblemente Ramón Alburquerque no tiene problemas económicos, porque de seguro que goza de una buena pensión, pues ocupó posiciones públicas relevantes. En consecuencia, no necesita un cargo del Estado para vivir. Pero no se trata de si necesita o no una designación, el problema está en la desconsideración de que ha sido víctima, de un presidente al que contribuyó a subir en dos oportunidades, al que también ayudó a darle nivel político desde la época del PRD, al punto que a partir de ese hecho Abinader empezó a ofertarse como presidenciable. Es un asunto entendible.

Sin embargo, a Alburquerque no solo se le conoce por su formación, su honorabilidad y transparencia real (no fabricada en los medios y el marketing político) como hombre público, es una persona dotada de dignidad y vergüenza. Y como todos somos mortales –y dado el estado de salud en que se encuentra Ramón–, yo en su lugar diera orden a mi familia a no aceptar ninguna ayuda que provenga del Poder Ejecutivo ni en vida ni en muerte. Una razón muy sencilla: “Si no me quisiste en vida, por favor no me quieras en muerte”.

Estoy consciente que en este tipo de problemas de salud se gastan millones de pesos, pero el Senado de la República puede hacerse cargo total de la cuenta. Ramón Alburquerque es un expresidente de ese hemiciclo. Sería la forma más idónea de evadir las poses teatrales de Luis Rodolfo AbinaderCorona, que de seguro, directa o indirectamente ya se puso a las órdenes, como actúan todos los politiqueros. En definitiva, de todas maneras, de su bolsillo nunca saldría cinco centavos.

En el PRD y finalmente en el PRM había varios dirigentes históricos que no querían morir sin volver a servir a su país, como son los casos de Ivelisse Prats Ramírez, quien murió el 11 de octubre de 2020; Tirso Mejía Ricart, fallecido el 3 de julio de 2021; y Sofía Leonor Sánchez Baret, quien partió el 5 de junio de 2022; finalmente perdimos a Vicente Sánchez Baret, el 16 de octubre de 2025. Otros viejos robles, que aún están presentes, son: Rafael Gamundi Cordero, Fafa Taveras, Ramón Alburquerque y Emmanuel Esquea Guerrero. Por lo menos estos últimos tres se quedaron esperando un decreto que nunca llegó, razón que algunos atribuyen a prejuicios de Abinader con luchas políticas con las cuales nunca se ha identificado.Abinader es un hombre del CONEP, que en el plano internacional simpatiza con gobiernos de corte derechista.

Se recuerda que Ramón fue el secretario Técnico de la Presidencia en el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, que también se hizo acompañar de Hatuey Decamps, Rafael Flores Estrella y Emmanuel Esquea Guerrero, todos eran jóvenes sobresalientes en lo académico, político y moral. Ese fue un gobierno verdaderamente perredeísta, como lo fue el de don Antonio Guzmán Fernández. Hipólito Mejía, aunque hizo un gobierno de compadres y galleros, no se le puede quitar que designó a muchos compañeros del PRD. Es el presente gobierno, de Luis Abinader, el que reniega de los orígenes del PRM y del PRD. Solo usó las siglas, los dirigentes y los militantes para ascender, incluyendo a Alburquerque.

Luis Abinader nunca habla de los líderes históricos del PRD ni del PRM, nunca ha hablado de la social democracia. Y cuando le toca invitar a un conferencista trae a Iván Duque, expresidente de Colombia, discípulo de Álvaro Uribe, fundamentalista de derecha y patrocinador de grupos de paramilitares y matones.

jpm-am