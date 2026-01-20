R. Alburquerque fue trasladado este lunes a la Rep. Dominicana
SANTO DOMINGO – El dirigente político dominicano Ramón Alburquerque fue trasladado este lunes desde Nueva York a República Dominicana en un avión-ambulancia.
Alburquerque, expresidente del Senado e ingeniero en química nuclear, fue traído en un avión ambulancia, que aterrizó a las 7:23 de la noche en el aeropuerto Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero). Fue recibido por familiares y amigos, quienes le trasladaron al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), de la Plaza de la Salud, en Santo Domingo.
CUESTIONA ACTITUD DE COMUNICADORES
Este lunes el ingeniero Carlos Marte, también político y allegado a Ramón, definió su estado como «estable» y cuestionó la actitud de algunos medios de comunicación que, al margen del dolor que puedan causar a la familia del paciente, han informado públicamente sobre la muerte de éste.
Este fin de semana el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, pidió a la ciudadanía unirse en oración por la salud de Alburquerque, quien es uno de los fundadores del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) y reconocido profesional dominicano.
sp-am
Nacemos, crecemos,nos multiplicamos si queremos o podemos, enfermamos y luego morimos. Al nacer encontramos una calle de una sola via sin regreso y obligados a transitarla unos respetando a los demas y todas las cosas que nos rodean, otros creyendo que son mejores que sus semejantes y una gran mayoria que no cree ni en la madre que lo pario. Ojala y ese senor pueda lograr sobrevivir a sus quebrantos para bien de su familia y los que le aprecian.
𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐬 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬.𝐒𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐋𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐛𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐙,𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐦𝐚𝐜𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬.𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥.
El es muy buen profesional científico . Pero a veces irrespetaba la solemnidad del altísimo .
No somos seres eternos tampoco superiores a quien todo lo creó . Ojalá mejore pronto y se tome con mas calma este paso por la vida .
Que el Dios en el que no quiso creer, SE APIADE DE ÉL
Yo pensaba que aqui habia libertad de culto, pero veo que le molesta aquello en lo que el otro cree. Si usted quiere creer que el universo se creo de la nada y en siete dias eso es asunto suyo. Por eso estamos como estamos porque no se quiere respetar la libertad de cada quien. Crea en lo que usted quiera y deje al otro tranquilo que a usted nadie le ha pedido su opinion y mucho menos difamar a una persona que quizas esta viviendo sus ultimos dias. Si eso es ser cristiano, mejor me quedo afuera. Disfrute de… Leer mas »
entonces, usted está… haciendo lo que… quiere que otro… no lo haga: opinar…
Usted no entendió lo que escribi. Repito «Crea en lo que usted quiera y deje al otro tranquilo». Piense usted cual seria el efecto que tendria en sus hijos y en su familia leer todas las sandeces, insultos y disparates que aqui se ha escrito sobre ese senor? Tengamos un minimo de respeto.
Ku kux, lo que estoy haciendo es una Oración en público, a favor y en ayuda del Ingeniero Alburquerque, con el que incluso, he tenido cierto trato personal, y le tengo aprecio, valoro sus méritos, aún cuando tengamos diferencia de opinión.
La enfermedad la vejez y la muerte nos tocará a todos , creo que el respeto y la solidaridad no deben tener banderines políticos .
Todos tenemos nuestroa defectors. Dominicana pierde otro de los Buenos.
¿Y en que ha sido buenos ?
Que pena no murio en el aire, bandido
UN LADRONAZO MENOS
Ramon Albuquerque es de esas figuras muy capacitada, cuya capacidad no le han servido de nada al País.
Siempre de conflicto en conflicto
lo que pasa que a usted no le has dado el tiempo por su medioscridad ver los aportes de Ramon a esta sociedad tanto asi que hasta los partidos de opocision lo han usado para sus logros en materia de avances mineros ya que es el hombre mas preparado en esa materia a nivel nacional pero ademas usted tiene un problema y es de Rencor lastima que con eso usted no le aporta nada a la sociedad
LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER SIEMPRE ES TEMER A DIOS, RESPETARLO COMO NUESTRO ****R. EVITAR CAER EN EL ERROR DE OFENDER A NUESTROS SEMEJANTES SIN MIRAR NUESTRAS DIFERENCIAS. LA PERSONA MALA TENDRÁ SU RECOMPENSA, AL IGUAL QUE LA BUENA. MIENTRAS ESTEMOS VIVOS HACER LO BUENO Y MULTIPLICAR NUESTROS TALENTOS PARA PODER VER A DIOS CUANDO MARCHEMOS DE ESTE MUNDO.
Acaba de fallecer una gran inteligencia humana.
Paz a sus restos.
Según informe fue su decisión que lo trajeran en vida, eso significa que su salud está muy deteriorada o sin ninguna oportunidad de sobrevivir, ojalá y yo esté equivocado y que Don Ramón recupere su salud 🙏🏻🙏🏻
ESTÁN HACIENDO LO MISMO QUE CUANDO MURIÓ FREDDY. EL HOSPITAL LO DESAUCIÓ MIENTRAS QUE LOS FAMILIARES LO NEGARÓN HASTA EL FINAL A PESAR DE QUE YA ESTABA MUERTO.
Buen imbécil recuerda que el carma existe, lo que tu le deseas a los demás te vuelve a ti, espero en Dios que así sea.
Políticamente, él no me simpatiza, aún así, reconozco que es uno de los dominicanos más capacitado, por tanto, por sus condiciones, tanto de salud, como de preparación, debe tratarse con respeto.
El que conoce la trayectoria del ing Albuquerque no puede mas que admirar su solida formacion profesional y su sentido de solidaridad con los de abajo.
Poreso tanto afán, para nada, esa es la ley de la vida. Nacemos, nos reproducimos y morimos no hay otra. Que Dios le de paz en y paciencia, esa enfermedad es palabra mayor. Que pena!
Aprendes a leer y a interpretar, y después opine.
entonces si es asi no te afane y espera que todos te llegue a la casa a ver si alguien se apiada de ti
Agradeceriamos infinitamente que detallaras tus logros personales, profesionales y de servicio a tu pais. Si no hay nada que puedas decir, entonces callate el Jo.ci.co. Hay que mostrar un poco de respeto asi aquellos que necesitan de buenos deseos.
Si bien es cierto que lo que padece es muy delicado, tambien es cierto que no podemos desinformar a la ciudadania, debemos estar muy atentos y en oracion, es figura publica y muy experimentado, politico que sirve al igual que otros para establecer equilibrio cuando se quiere desequilibrar la balanza en perjuicio de los domiicanos, ojala y el todo poderoso le otogue su salud y podamos tenerlo mucho tiempo mas.
este señor dijo un dia que los haitianos no invadieron a los dominicanos porque toda la isla era de ellos, que papa boco lo ayude
Averigua la diferencia entre independencia y separacion. Hay que leer para poder hablar.
Dios le de salud a ese señor.
Es que aquí los medios de comunicación son unos babosos que por publicar las noticias primero que otros medios, publican disparate, porque viven en competencia y eso no debe ser ya que desinforman al país.
Se’ nos a un gran lider de «verdadera consciencia humana poliktica, Abuquerrquerque le decia la erdad a’ cualquier gobierno de turno, «sin pelo en la lengua»,.esperamos que se rescupere de sus dolencia que les aobian, la salud, «Dios sea con ese ran lider de la rep dom.,
Es lamntable que no tengamos piedad por los enfermos. Yo soy opuesta politicamente el Sr. Alburquerque, pero lo admiro como profesional y hombre honesto; para mi, es de lo mejor del PRM. Lamento la forma como lo han expuesto en los medios de comunicacion. Todos debemos pensar hoy ti, pero en el futuro puedes ser mi. Salud para todos los enfermos.
Que sucio Eres, tu no respeta el sufrimiento de tu projimo, pidele a Dios que no tenga nunca que pasar por esa situacion
Esperemos su mejoria
DESHAUCIADO !
Eso de que lo están translando de nuevo hacia aquí está sumamente raro, si aún está delicado como lo van a sacar de un Hospital científico y mandarlo a uno de tercer grado “claro en comparación”, eso huele a que decidieron enviarlo con vida para que muera tranquilo cerca de su hogar y evitar la burocracia de traer sus restos cuando muera, ojalá y yo esté equivocado y que la historia sea otra, le deseo su recuperación don Ramón
…»Rogaremos al Dios Todopoderoso para la Recuperación del Ing. Ramón Alburquerque, una Persona Brillante y de Seria y Buena Carrera Política, Además de Su Capacidad Administrativa, Con La Oración Y la Mano de Dios Todopoderoso Sostenemos la Fé, Que Asi se Sanará» !!!…
¡Muy buenas tardes!
Señores, Ramón Alburquerque es un activo de nuestro país, con mucho que aportar todavía. Es uno de esos dominicanos que viene de abajo y que con base a su esfuerzo ha logrado ser un profesional de primer nivel. Además, ha realizado muchos aportes desde diferentes posiciones que ha ocupado.
Lo menos que le debemos es respeto y admiración.
Vamos a unirnos al llamado de oración hecho por parte de la iglesia católica.
Asi mismo como usted lo dijo. Estos foros estan llenos de boca aguà, que no aportan nada.
Buenas tarde, Republica Dominicana, yo iba a opinar al respecto pero se me hace necesario responderle a este ciudadano y a la vez humana hijo de dios lo cual no merece que le digan hijo del altísimo pero espero en Jesús que no le llegue un cáncer de esta naturaleza para ver que tan difícil es estar en esa condición con la vida en un hilo. Un ser humano como Ramon Alburquerque que has hecho tanto aporte a este pais y nunca se ha lucrado de los beneficio que da el poder, hombre honesto capacitado y buen amigo. solo te… Leer mas »
Buen comentario, bendiciones para usted y El ingeniero Alburquerque
Por el rechazo que recibes puedra entender lo indeceable que Eres!!
Para mi’ uno de LOS MAS BRILLANTES E> P>D>) NOS DABAS SUS CHARLAS EDUCATIVA EXPLICABAS DETALLADAMENTE, PARA QUE N TODOS ELMUNDO LO ENTENDIERA, EL EDUCADO y LA CLASE OBRERA DEL PAIS,. Otro Politicos que'[ creen que ‘ se la SABEN TODAS , DICe quee’ es elu’nico que SABES CONCEPTUALIZAR, que’ ENGREIDO ES ESE SENOR!,,,
Radael Rivera- Rive
El ocasio de una estrella una carrera contra el destino q nadie se escaparía
Ocaso
Rosa……. le eso a Masburro que probablemente muera en un prison norteamericana y posiblemente será enterrado en un fosa común. Tanto que se la daba para terminar así.
Prontamente lo estaran enviando de nuevo a Venezuela. Informate
Así? Y donde se enteró usted de eso? Radio Rebelde en Cuba o Radio Pajarito en Venezuela?
Pronto regresará triunfante a ejercer su cargo de presidente, todo es mentiras de los gringos
Seguro que usted es de los que cree que la tierra es plana eh?
Igor Rosa Mateo
pero cuando murió tu
amo Fidel Castro Ruz
tu no dijiste lo mismo.
e igualmente cuando murió
Hugo Chavez.
duraste en duelo y llorando
mucho tiempo.
y no se te olvide ir a visitar a tu
camarada y camarado Nicolas.
Para mí los del prm lo mandaron a callar .por el decir lo que dijo de dinero que le entrego a los senadores
Sigo sin entender…
Lo traerán en un avión ambulancia a Dominican Republic, para luego internarlo en CEDIMAT.
Entonces:
¿Fue desahuciado?
De ser así.
¿Por qué lo sacaron del pais en esas condiciones?
¿Qué le oferta CEDIMAT?
Dr. Raúl Hernández P.
Intúyo que usted es dr. en Leyes tal vez….
Le comento
No lo estàn diciendo directamente……., pero se lèe entre Líneas….
El Paciente lo están enviando de regreso, pues ya no hay mas nada que hacer. Lo recluiran en el centro, segun creo mas especializado de aqui, para cuidados Paleativos tratandose de ser una figura politica conocida y con su partido politico en el poder ( a un jodío lo envian a su casa, como es ya sabido) pero, se lo dejo a su imaginaciòn.
Que dios coloque su mano sanadora sobre Ramon Alburquerque
en honor a la verdad es uno de los poiticos mas preparado del pais ,salud
El anuncio sobre que Ramon Alburquergue sera trasladado de UN hospital de NY a otro de Santo Domingo, es una noticia aterradora. Ramon paciente de cancer de pulmon y sometido a tratamiento paliativo, ojala logre una merecida sanacion, pero…
Le pido a dios 🙏 🙌 todo poderoso que le devuelva la salud a Ramon Albuquerque nunca es sido de sus partidos pero reconozco que el país los necesita también fue un funcionario que siempre dono sus salarios al bien social
Si con este arti-culo, Saul Pimentel esta tratando de informar algo, bueno pues solo el sabe lo que quiere informar, porque no a dicho ni m….. Veamos: Por que esta Alburquerque en un hospital en NY? Por que lo van a traer de guatemala a guatepeor? Por que debemos orar por el? Esta enfermo? De que? Saul, o das la información o no publiques nada.
Dios le pase sus benditas manos.
Ojalá sea asi¡ pero el cáncer ni con todo el dinero 💰 del mundo 🌎 se cura, solo un milagro . Dicen que es sobreviviente de cáncer de pulmón y dicen que ahora lo tiene en hígado, me apena bastante y le perdoné que una conversión del PRD casi me debarata mi Yipeta en la 27 con Juan de morfa .Porque tenia un carácter fuerte 💪,
de esa información… de su ingreso a un… hospital estadounidense… por lo menos, no… se conocía en r. d…
