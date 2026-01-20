R. Alburquerque fue trasladado este lunes a la Rep. Dominicana

SANTO DOMINGO – El dirigente político dominicano Ramón Alburquerque fue trasladado este lunes desde Nueva York a República Dominicana en un avión-ambulancia.

Alburquerque, expresidente del Senado e ingeniero en química nuclear, fue traído en un avión ambulancia, que aterrizó a las 7:23 de la noche en el aeropuerto Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero). Fue recibido por familiares y amigos, quienes le trasladaron al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), de la Plaza de la Salud, en Santo Domingo. El profesional y político padece de cáncer en el hígado, que le fue disgnoticado en Santo Domingo, y ha tenido complicaciones debido a que la quimioterapia le ha lastimado los riñones. En Nueva York estuvo recibiendo tratamiento en el hospital Presbiteriano.

CUESTIONA ACTITUD DE COMUNICADORES

Este lunes el ingeniero Carlos Marte, también político y allegado a Ramón, definió su estado como «estable» y cuestionó la actitud de algunos medios de comunicación que, al margen del dolor que puedan causar a la familia del paciente, han informado públicamente sobre la muerte de éste.

Este fin de semana el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, pidió a la ciudadanía unirse en oración por la salud de Alburquerque, quien es uno de los fundadores del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) y reconocido profesional dominicano.

sp-am