R. Alburquerque fue trasladado este lunes a la Rep. Dominicana

imagen

SANTO DOMINGO – El dirigente político dominicano Ramón Alburquerque fue trasladado este lunes desde Nueva York a República Dominicana en un avión-ambulancia.

Alburquerque, expresidente del Senado e ingeniero en química nuclear, fue traído en un avión ambulancia, que aterrizó a las 7:23 de la noche en el aeropuerto Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero).   Fue recibido por familiares y amigos, quienes le trasladaron al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat),  de la Plaza de la Salud, en Santo Domingo.

CUESTIONA ACTITUD DE COMUNICADORES

Este lunes el ingeniero Carlos Marte, también político y allegado a Ramón, definió su estado como «estable» y cuestionó la actitud de algunos medios de comunicación que, al margen del dolor que puedan causar a la familia del paciente, han informado públicamente sobre la muerte de éste.

Este fin de semana el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, pidió a la ciudadanía unirse en oración por la salud de Alburquerque, quien es uno de los fundadores del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) y reconocido profesional dominicano.

R. Tejada
R. Tejada
1 hora hace

Nacemos, crecemos,nos multiplicamos si queremos o podemos, enfermamos y luego morimos. Al nacer encontramos una calle de una sola via sin regreso y obligados a transitarla unos respetando a los demas y todas las cosas que nos rodean, otros creyendo que son mejores que sus semejantes y una gran mayoria que no cree ni en la madre que lo pario. Ojala y ese senor pueda lograr sobrevivir a sus quebrantos para bien de su familia y los que le aprecian.

0
0
Responder
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞
1 hora hace

𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐬 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬.𝐒𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐋𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐛𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐙,𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐦𝐚𝐜𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬.𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥.

0
0
Responder
Termo
Termo
2 horas hace

El es muy buen profesional científico . Pero a veces irrespetaba la solemnidad del altísimo .
No somos seres eternos tampoco superiores a quien todo lo creó . Ojalá mejore pronto y se tome con mas calma este paso por la vida .

3
0
Responder
Heriberto
Heriberto
3 horas hace

Que el Dios en el que no quiso creer, SE APIADE DE ÉL

3
0
Responder
Ku kux
Ku kux
2 horas hace
Responder a  Heriberto

Yo pensaba que aqui habia libertad de culto, pero veo que le molesta aquello en lo que el otro cree. Si usted quiere creer que el universo se creo de la nada y en siete dias eso es asunto suyo. Por eso estamos como estamos porque no se quiere respetar la libertad de cada quien. Crea en lo que usted quiera y deje al otro tranquilo que a usted nadie le ha pedido su opinion y mucho menos difamar a una persona que quizas esta viviendo sus ultimos dias. Si eso es ser cristiano, mejor me quedo afuera. Disfrute de… Leer mas »

1
-3
Responder
elaturdido
elaturdido
1 hora hace
Responder a  Ku kux

entonces, usted está… haciendo lo que… quiere que otro… no lo haga: opinar…

1
0
Responder
Ku kux
Ku kux
48 minutos hace
Responder a  elaturdido

Usted no entendió lo que escribi. Repito «Crea en lo que usted quiera y deje al otro tranquilo». Piense usted cual seria el efecto que tendria en sus hijos y en su familia leer todas las sandeces, insultos y disparates que aqui se ha escrito sobre ese senor? Tengamos un minimo de respeto.

0
0
Responder
Heriberto
Heriberto
33 minutos hace
Responder a  Ku kux

Ku kux, lo que estoy haciendo es una Oración en público, a favor y en ayuda del Ingeniero Alburquerque, con el que incluso, he tenido cierto trato personal, y le tengo aprecio, valoro sus méritos, aún cuando tengamos diferencia de opinión.

0
0
Responder
Luisito
Luisito
3 horas hace

Entren too ****o

0
0
Responder
Rafael R
Rafael R
4 horas hace

La enfermedad la vejez y la muerte nos tocará a todos , creo que el respeto y la solidaridad no deben tener banderines políticos .

3
0
Responder
Teodulo
Teodulo
4 horas hace

Todos tenemos nuestroa defectors. Dominicana pierde otro de los Buenos.

1
0
Responder
Quija
Quija
2 horas hace
Responder a  Teodulo

¿Y en que ha sido buenos ?

2
0
Responder
Lalo
Lalo
6 horas hace

1
-8
Responder
ENIGMA
ENIGMA
10 horas hace

1
-5
Responder
Manuel Rui
Manuel Rui
14 horas hace

Ramon Albuquerque es de esas figuras muy capacitada, cuya capacidad no le han servido de nada al País.

7
0
Responder
Manuel Rui
Manuel Rui
14 horas hace
Responder a  Manuel Rui

Siempre de conflicto en conflicto

2
0
Responder
eguren
eguren
5 horas hace
Responder a  Manuel Rui

lo que pasa que a usted no le has dado el tiempo por su medioscridad ver los aportes de Ramon a esta sociedad tanto asi que hasta los partidos de opocision lo han usado para sus logros en materia de avances mineros ya que es el hombre mas preparado en esa materia a nivel nacional pero ademas usted tiene un problema y es de Rencor lastima que con eso usted no le aporta nada a la sociedad

2
-1
Responder
elmocano
elmocano
16 horas hace

2
0
Responder
TAPAO
TAPAO
13 horas hace
Responder a  elmocano

PARECE QUE EL HATIANO QUE TE DA JALONES DE OREJAS TE TIENE VIENDO A DIO COMIENDO ARRO

0
-1
Responder
EL DOLIENT
EL DOLIENT
17 horas hace

Acaba de fallecer una gran inteligencia humana.
Paz a sus restos.

0
0
Responder
Elpatriota
Elpatriota
17 horas hace

Según informe fue su decisión que lo trajeran en vida, eso significa que su salud está muy deteriorada o sin ninguna oportunidad de sobrevivir, ojalá y yo esté equivocado y que Don Ramón recupere su salud 🙏🏻🙏🏻

1
0
Responder
NAVEGANTE
NAVEGANTE
17 horas hace

1
0
Responder
lendi1
lendi1
17 horas hace
Responder a  NAVEGANTE

DISOS TE APLAQUE ESA **** LENGUA/….Y cuidadito si te nmuerdes pues moririas iso facto envenenado puies esa lengua solo sabe esparcir lo que tu podrido cerebro alberga…..

0
0
Responder
NAVEGANTE
NAVEGANTE
17 horas hace

2
0
Responder
Bronfi
Bronfi
17 horas hace
Responder a  NAVEGANTE

Buen imbécil recuerda que el carma existe, lo que tu le deseas a los demás te vuelve a ti, espero en Dios que así sea.

0
-1
Responder
Julio Jime
Julio Jime
18 horas hace

Políticamente, él no me simpatiza, aún así, reconozco que es uno de los dominicanos más capacitado, por tanto, por sus condiciones, tanto de salud, como de preparación, debe tratarse con respeto.

5
0
Responder
Ku kux
Ku kux
17 horas hace
Responder a  Julio Jime

El que conoce la trayectoria del ing Albuquerque no puede mas que admirar su solida formacion profesional y su sentido de solidaridad con los de abajo.

2
0
Responder
La MAMI
La MAMI
19 horas hace

Poreso tanto afán, para nada, esa es la ley de la vida. Nacemos, nos reproducimos y morimos no hay otra. Que Dios le de paz en y paciencia, esa enfermedad es palabra mayor. Que pena!

1
0
Responder
lendi1
lendi1
17 horas hace
Responder a  La MAMI

MAMI te contradice…hablas como una atea y luego finges ser creyente. POBRE DE TU ESPOSO con una serpiente sin alma como tu

0
0
Responder
La MAMI
La MAMI
14 horas hace
Responder a  lendi1

Aprendes a leer y a interpretar, y después opine.

0
0
Responder
eguren
eguren
5 horas hace
Responder a  La MAMI

entonces si es asi no te afane y espera que todos te llegue a la casa a ver si alguien se apiada de ti

0
0
Responder
OscarS
OscarS
19 horas hace

Otro más que se fue no regresó por moron fue por morón….. bueeeeeenooo casi casi bandera media asta en RD….

1
-1
Responder
Ku kux
Ku kux
17 horas hace
Responder a  OscarS

Agradeceriamos infinitamente que detallaras tus logros personales, profesionales y de servicio a tu pais. Si no hay nada que puedas decir, entonces callate el Jo.ci.co. Hay que mostrar un poco de respeto asi aquellos que necesitan de buenos deseos.

0
0
Responder
DIOGENES C
DIOGENES C
20 horas hace

ATENCION MONICA A ,, HIJA DE RAMON A—–
DE ..DIOGENES CRUZ CASTILLO,,NEW YORK
USTEDES TIENEN MI NUMERO , ,,EL EQUIPO TIENE PROBLEMA EN ESTE MOMENTO,,
ATT DIOGENES CRUZ CASTILLO

0
0
Responder
Francisco
Francisco
20 horas hace

Si bien es cierto que lo que padece es muy delicado, tambien es cierto que no podemos desinformar a la ciudadania, debemos estar muy atentos y en oracion, es figura publica y muy experimentado, politico que sirve al igual que otros para establecer equilibrio cuando se quiere desequilibrar la balanza en perjuicio de los domiicanos, ojala y el todo poderoso le otogue su salud y podamos tenerlo mucho tiempo mas.

0
0
Responder
hi camilo
hi camilo
20 horas hace

3
0
Responder
Ku kux
Ku kux
17 horas hace
Responder a  hi camilo

Averigua la diferencia entre independencia y separacion. Hay que leer para poder hablar.

0
-1
Responder
Dominicano
Dominicano
20 horas hace

Dios le de salud a ese señor.

1
0
Responder
Dominicano
Dominicano
20 horas hace

Es que aquí los medios de comunicación son unos babosos que por publicar las noticias primero que otros medios, publican disparate, porque viven en competencia y eso no debe ser ya que desinforman al país.

1
0
Responder
El Visiona
El Visiona
20 horas hace

Se’ nos a un gran lider de «verdadera consciencia humana poliktica, Abuquerrquerque le decia la erdad a’ cualquier gobierno de turno, «sin pelo en la lengua»,.esperamos que se rescupere de sus dolencia que les aobian, la salud, «Dios sea con ese ran lider de la rep dom.,

0
0
Responder
Evangelina
Evangelina
20 horas hace

Es lamntable que no tengamos piedad por los enfermos. Yo soy opuesta politicamente el Sr. Alburquerque, pero lo admiro como profesional y hombre honesto; para mi, es de lo mejor del PRM. Lamento la forma como lo han expuesto en los medios de comunicacion. Todos debemos pensar hoy ti, pero en el futuro puedes ser mi. Salud para todos los enfermos.

2
0
Responder
Danvinno
Danvinno
21 horas hace

1
-2
Responder
Joe
Joe
20 horas hace
Responder a  Danvinno

Que sucio Eres, tu no respeta el sufrimiento de tu projimo, pidele a Dios que no tenga nunca que pasar por esa situacion

3
0
Responder
La Jairo
La Jairo
21 horas hace

1
0
Responder
WILLIAM
WILLIAM
18 horas hace
Responder a  La Jairo

EN GAZCUE, RODRIGUEZ OBJIO, ESQUINA CON EL BANCO CENTRAL, FRENTE A BIENES NACIONALES.

0
0
Responder
La Jairo
La Jairo
17 horas hace
Responder a  WILLIAM

Con las fichas y Record de TonTon,solo tendra apartamento en el destacamento de Gazcue y el Palacio de la Policia !!!

0
0
Responder
Toton
Toton
21 horas hace

0
-1
Responder
Pedro
Pedro
21 horas hace

Esperemos su mejoria

1
0
Responder
Toton
Toton
21 horas hace

0
0
Responder
Elpatriota
Elpatriota
21 horas hace

Eso de que lo están translando de nuevo hacia aquí está sumamente raro, si aún está delicado como lo van a sacar de un Hospital científico y mandarlo a uno de tercer grado “claro en comparación”, eso huele a que decidieron enviarlo con vida para que muera tranquilo cerca de su hogar y evitar la burocracia de traer sus restos cuando muera, ojalá y yo esté equivocado y que la historia sea otra, le deseo su recuperación don Ramón

4
0
Responder
RojoTodoUS
RojoTodoUS
22 horas hace

…»Rogaremos al Dios Todopoderoso para la Recuperación del Ing. Ramón Alburquerque, una Persona Brillante y de Seria y Buena Carrera Política, Además de Su Capacidad Administrativa, Con La Oración Y la Mano de Dios Todopoderoso Sostenemos la Fé, Que Asi se Sanará» !!!…

3
0
Responder
Andrés Man
Andrés Man
22 horas hace

¡Muy buenas tardes!
Señores, Ramón Alburquerque es un activo de nuestro país, con mucho que aportar todavía. Es uno de esos dominicanos que viene de abajo y que con base a su esfuerzo ha logrado ser un profesional de primer nivel. Además, ha realizado muchos aportes desde diferentes posiciones que ha ocupado.
Lo menos que le debemos es respeto y admiración.
Vamos a unirnos al llamado de oración hecho por parte de la iglesia católica.

5
0
Responder
Ku kux
Ku kux
17 horas hace
Responder a  Andrés Man

Asi mismo como usted lo dijo. Estos foros estan llenos de boca aguà, que no aportan nada.

0
0
Responder
Ammit
Ammit
22 horas hace

3
-20
Responder
Kaliman
Kaliman
21 horas hace
Responder a  Ammit

Mas basura que tú y tu madre no puede haber y estas en el mundo haciendo daño y sentenciando a tu madre a arder en el infierno por semejante estiércol que parió.

3
0
Responder
Uladislao
Uladislao
21 horas hace
Responder a  Ammit

Buenas tarde, Republica Dominicana, yo iba a opinar al respecto pero se me hace necesario responderle a este ciudadano y a la vez humana hijo de dios lo cual no merece que le digan hijo del altísimo pero espero en Jesús que no le llegue un cáncer de esta naturaleza para ver que tan difícil es estar en esa condición con la vida en un hilo. Un ser humano como Ramon Alburquerque que has hecho tanto aporte a este pais y nunca se ha lucrado de los beneficio que da el poder, hombre honesto capacitado y buen amigo. solo te… Leer mas »

3
0
Responder
LA CALACA
LA CALACA
20 horas hace
Responder a  Uladislao

CUANDO ENTENDERA EL SER HUMANO QUE POR MAS NOMBRECITOS Y TITULITOS QUE LE ADORNEN SE PUDRE Y JIEDE IGUAL QUE CUALQUIER RATON O P E R R O CALLEJERO. SAUL Y ULADISLAO A COMPRAR SUS CAJAS O ESTOY SEGURO QUE SI LOS TIRAN EN MEDIO DE LA MAXIMO GOMEZ CON BOLIVAR SE ABOMBARAN Y LOS G U S A NOS LES SALDRAN POR LA BOCA ANO Y NARIZ.

1
0
Responder
Joe
Joe
20 horas hace
Responder a  Uladislao

Buen comentario, bendiciones para usted y El ingeniero Alburquerque

0
0
Responder
Nomecallar
Nomecallar
20 horas hace
Responder a  Ammit

Jajajajaja exacto.

0
0
Responder
Joe
Joe
20 horas hace
Responder a  Ammit

Por el rechazo que recibes puedra entender lo indeceable que Eres!!

0
0
Responder
Rafael Riv
Rafael Riv
22 horas hace

Para mi’ uno de LOS MAS BRILLANTES E> P>D>) NOS DABAS SUS CHARLAS EDUCATIVA EXPLICABAS DETALLADAMENTE, PARA QUE N TODOS ELMUNDO LO ENTENDIERA, EL EDUCADO y LA CLASE OBRERA DEL PAIS,. Otro Politicos que'[ creen que ‘ se la SABEN TODAS , DICe quee’ es elu’nico que SABES CONCEPTUALIZAR, que’ ENGREIDO ES ESE SENOR!,,,
Radael Rivera- Rive

6
0
Responder
Frankie
Frankie
23 horas hace

El ocasio de una estrella una carrera contra el destino q nadie se escaparía

0
0
Responder
Frankie
Frankie
23 horas hace
Responder a  Frankie

Ocaso

0
0
Responder
THANATOS
THANATOS
23 horas hace

3
-8
Responder
Tranquilo
Tranquilo
23 horas hace
Responder a  THANATOS

Rosa……. le eso a Masburro que probablemente muera en un prison norteamericana y posiblemente será enterrado en un fosa común. Tanto que se la daba para terminar así.

1
-4
Responder
el observa
el observa
21 horas hace
Responder a  Tranquilo

Prontamente lo estaran enviando de nuevo a Venezuela. Informate

0
0
Responder
Tranquilo
Tranquilo
20 horas hace
Responder a  el observa

Así? Y donde se enteró usted de eso? Radio Rebelde en Cuba o Radio Pajarito en Venezuela?

0
0
Responder
Manuel
Manuel
20 horas hace
Responder a  Tranquilo

Pronto regresará triunfante a ejercer su cargo de presidente, todo es mentiras de los gringos

0
0
Responder
Tranquilo
Tranquilo
14 horas hace
Responder a  Manuel

Seguro que usted es de los que cree que la tierra es plana eh?

0
0
Responder
EL LOCO
EL LOCO
23 horas hace
Responder a  THANATOS

CUANDO VALLE HABLAR DEL ING RAMON ALBUQUERQUE. PRIMERO. CEPILLATE. LA. SUCIA. ASQUEROSA. JEDIONDA. BOCA. QUE. HUELE. A. LETRINA. LLENA. DE. ****

8
-1
Responder
Galleno
Galleno
22 horas hace
Responder a  THANATOS

Igor Rosa Mateo
pero cuando murió tu
amo Fidel Castro Ruz
tu no dijiste lo mismo.
e igualmente cuando murió
Hugo Chavez.
duraste en duelo y llorando
mucho tiempo.
y no se te olvide ir a visitar a tu
camarada y camarado Nicolas.

1
0
Responder
Jose
Jose
23 horas hace

Para mí los del prm lo mandaron a callar .por el decir lo que dijo de dinero que le entrego a los senadores

1
-7
Responder
Raúl H.
Raúl H.
23 horas hace

Sigo sin entender…

Lo traerán en un avión ambulancia a Dominican Republic, para luego internarlo en CEDIMAT.

Entonces:

¿Fue desahuciado?

De ser así.

¿Por qué lo sacaron del pais en esas condiciones?

¿Qué le oferta CEDIMAT?

Dr. Raúl Hernández P.

8
-1
Responder
Patriota
Patriota
22 horas hace
Responder a  Raúl H.

Intúyo que usted es dr. en Leyes tal vez….
Le comento
No lo estàn diciendo directamente……., pero se lèe entre Líneas….
El Paciente lo están enviando de regreso, pues ya no hay mas nada que hacer. Lo recluiran en el centro, segun creo mas especializado de aqui, para cuidados Paleativos tratandose de ser una figura politica conocida y con su partido politico en el poder ( a un jodío lo envian a su casa, como es ya sabido) pero, se lo dejo a su imaginaciòn.

4
0
Responder
El profe
El profe
23 horas hace

Que dios coloque su mano sanadora sobre Ramon Alburquerque

10
0
Responder
PORFIRIO R
PORFIRIO R
1 dia hace

en honor a la verdad es uno de los poiticos mas preparado del pais ,salud

11
0
Responder
Seroraqui
Seroraqui
1 dia hace

El anuncio sobre que Ramon Alburquergue sera trasladado de UN hospital de NY a otro de Santo Domingo, es una noticia aterradora. Ramon paciente de cancer de pulmon y sometido a tratamiento paliativo, ojala logre una merecida sanacion, pero…

8
0
Responder
Ramon Reye
Ramon Reye
1 dia hace

Le pido a dios 🙏 🙌 todo poderoso que le devuelva la salud a Ramon Albuquerque nunca es sido de sus partidos pero reconozco que el país los necesita también fue un funcionario que siempre dono sus salarios al bien social

4
0
Responder
El Vzlano
El Vzlano
1 dia hace

Si con este arti-culo, Saul Pimentel esta tratando de informar algo, bueno pues solo el sabe lo que quiere informar, porque no a dicho ni m….. Veamos: Por que esta Alburquerque en un hospital en NY? Por que lo van a traer de guatemala a guatepeor? Por que debemos orar por el? Esta enfermo? De que? Saul, o das la información o no publiques nada.

6
0
Responder
Ruben
Ruben
1 dia hace

Todos cotiado por el país hay
Mucho dominicano qué necesitan ayuda ÿ no le dan pero para los políticos siempre hay

4
0
Responder
ASI ES
ASI ES
1 dia hace

Dios le pase sus benditas manos.

5
0
Responder
Ramfis tru
Ramfis tru
21 horas hace
Responder a  ASI ES

Ojalá sea asi¡ pero el cáncer ni con todo el dinero 💰 del mundo 🌎 se cura, solo un milagro . Dicen que es sobreviviente de cáncer de pulmón y dicen que ahora lo tiene en hígado, me apena bastante y le perdoné que una conversión del PRD casi me debarata mi Yipeta en la 27 con Juan de morfa .Porque tenia un carácter fuerte 💪,

0
0
Responder
elaturdido
elaturdido
1 dia hace

de esa información… de su ingreso a un… hospital estadounidense… por lo menos, no… se conocía en r. d…

2
0
Responder
Luis perez
Luis perez
1 dia hace

Hay redes que deben parar las malas información cerrar esos medios

2
-2
Responder
José
José
1 dia hace

Hay que hacer algo con las redes sociales aqui.

6
-1
Responder
Eduardo Gu
Eduardo Gu
1 dia hace

Pero ManolaTV anunció ayer que el Sr. Alburquerque había guindado los tenis.

4
-4
Responder
AREA 8O9
AREA 8O9
1 dia hace
Responder a  Eduardo Gu

Por esa razón es que hay hacer algo con estos maidito Hijo de sus putha M. Youtuber son unos sicarios de las redes. Ese mal nacido MAMOLA TV eso uno de eso delincuente según el ese señor está muerto. Pero peores son los sin cerebro idiota estúpido e ignorante. Que pagan $4:99 dólares mensual por su membresía en dic ho canal de Youtube. Ese charlatan público esa noticia falsa y ya más de 10.mil idiota sin cerebro han visto esa fake news. Y como idiota ignorante le cree a está chantagista

0
-4
Responder
F. Mejia
F. Mejia
23 horas hace
Responder a  AREA 8O9

Los que siguen las noticias falsas, le pagan sus dividendos a los ****res de contenidos. Si ya le llego su hora, cual es la diferencia de unos das mas o menos.
La informacion no va a cambiar el curso de su vida, de su destino.
Lo grande es que viven una vida como que nunca van a morir.

0
0
Responder
jose merce
jose merce
1 dia hace
Responder a  Eduardo Gu

yo lo vi, ManolaTV dijo que habia muerto

3
-1
Responder