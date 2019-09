Fallas del sistema automatizado de la JCE

Ese es un error de políticos que aún no saben subsanar. Pero en la JCE se mencionaron carencias, lagunas y cosas por resolver y estas son algunas que debemos resaltar:

1. Logística: Llegar con todo a tiempo y a todo el país para abrir mesas a las 8 am. Mayor capacitación a personal.

2. Dietas, comida y problemas de luz, fueron abundantes, se aconsejó llevar su comida porque se puede pasar el día sin comer ni beber, no hay tiempo para eso, ni sustitutos.

3. Los presidentes y secretarios de mesa no tienen dominio pleno del uso de los equipos, vi un caso de agotamiento del papel de la impresora, y nadie, oyó ni vio la alarma, que da el computador cuando se acerca el fin del papel, y luego no sabían cómo reponer el rollo. Coincidió esto con el momento en que los técnicos de soporte no estaban en el colegio electoral.

Pero el que más me molesta y es donde quiero claridad y transparencia es en los reportes que vomita la máquina y cómo llegan al centro de acopio de JCE, para de ahí, dar boletines en 4 horas después del evento como el 1er boletín y luego en 24 horas tener el resultado final.

Esta falla es general y la explicó así:

El proceso de digitalización de las actas del escrutinio de cada mesa tiene fallas, porque los escáneres que tomaran la imagen de actas, según total automatizado debe cuadrar y se suben en formato TIFF y al llegar a JCE en centros de acopio, se transforman al formato PNG de fotos y eso trae suspicacia.

Quiero que los centro de cómputos de cada partido, verifiquen sus simulacros y vean si lo que tiene la JCE es igual a las actas que los delegados en cada mesa llevaron a sus partidos correspondientes

Además, para mayor transparencia, exigir a la Junta Central Electoral urnas separadas. Pertenecer a un partido político será de público conocimiento en estas primarias y nadie debe echar en la urna equivocada su voto, se supone que el sellado y firma de la boleta antes de ser depositada en la urna es de orden público. USB memoria, o conectarse con JCE vía internet cada hora es contraproducente, solo permitirlo para reportar el boletín inicial en O y el último, luego del sistema automatizado vomitar totales a ver si cuadran con la asistencia.

Por último, creo que el Pleno de JCE se ensucio fuera del cajón, como dijo Balaguer.

No todas las invitaciones se aceptan y menos donde controla un expresidente que tuvo el poder del presupuesto y nombramientos por 12 años. Miren la mayoría de los códigos de ética judicial en el mundo proscriben y sancionan el “alegato de oreja” de un candidato que quiere ser presidente. La principal razón es que atenta contra la equidad en el proceso y la imparcialidad del juez.

Sobra decir que ambos son principios torales del debido proceso y de los basamentos de legitimidad del árbitro. Nada de ello parece importar demasiado en RD, tratándose de la impartición de justicia.

En contraste, en otros países, la imparcialidad del árbitro y la equidad del proceso son asuntos de extrema importancia.

Los partidos políticos nunca dejan de reclamar cualquier percepción de inequidad en la contienda o de supuesta parcialidad del árbitro, al punto que, casi siempre después de cada proceso electoral, se busca una reforma constitucional y legislativa para paliar, en la siguiente elección, las presuntas inequidades de dicho proceso.

Solo cuatro de los cinco miembros que componen el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) visitaron al precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández para escuchar las inquietudes de él y las de Gonzalo, Luis, Hipolito, etc, etc. Ahora deben ir a donde todos, crearon un mal precedente, que espero en el 2024 no se repita.

JPM