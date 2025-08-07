Extranjeros en la independencia dominicana (2)

Francisco Soñé

Francisco Soñé era un francés radicado en Azua antes del 1844.Se dedicada al comercio crianza de ganado. Sobresalió como combatiente en la Batalla del 19 de Marzo del referido año en la citada ciudad.

El historiador puertorriqueño Luis Padilla D´Onis resaltó sus acciones heroicas. Lo describió así: “Capitán de los ejércitos napoleónicos que llegó al país huyendo desde Haití cuando la revolución contra los blancos.”

Soñé colocó en lugares claves los cañones decisivos en el triunfo de las armas dominicanas en esa batalla. Antonio Duvergé y él fueron los principales héroes de aquel encuentro bélico. “El francés Francisco Soñé posiblemente fue la segunda persona que más se distinguió en el combate, al dirigir una de las piezas de artillería que detuvieron el avance enemigo”. (Personajes dominicanos. Tomo I. Editora Alfa y Omega, 2013.P.299. Roberto Cassá).

Un escritor dominicano (haciendo acopio de lo publicado por otros investigadores), narró lo que les ocurrió a las tropas derrotadas del mencionado presidente haitiano Charles Riviére-Herard: “Francisco Soñé, oficial de artillería que había militado bajo las banderas napoleónicas en Marengo y Las Pirámides, causó en ellas enormes bajas con las dos piezas de que disponía…” (Obras Selectas, Joaquín Balaguer. Tomo VII.P251.Editora Corripio, 2006).

Juan Bautista Maggiolo

El italiano Juan Bautista Maggiolo residía en la ciudad de Santo Domingo al nacer la República Dominicana. Tenía conocimientos en asuntos de guerra naval. Fue uno de los comandantes de la primera flotilla nacional que se enfrentó a los haitianos. Del 13 al 15 de abril de 1844 hizo fuego al enemigo haitiano desde el centro de mando de la goleta María Chica.

En 1849 también realizó tareas militares acuáticas que sirvieron de gran apoyo a las tropas dominicanas de tierra que operaban en El Número y Las Carreras, las cuales se impusieron a los invasores. Luego se retiró a su tierra natal, Génova, Italia. Parece que se sumergió en una crisis de silencio.

José María Imbert

José María Imbert era un francés afincado en la ciudad de Moca. Allí era comerciante y alcalde. Tenía conocimientos militares y amaba al pueblo dominicano. Fue el máximo héroe de la Batalla del 30 de Marzo de 1844, librada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde las armas dominicanas derrotaron a los soldados haitianos dirigidos por el general Juan Luis Pierrot.

Luego participó en la Batalla de Beler, junto con el general mocano Francisco Antonio Salcedo. En aquel agreste y montañoso lugar del noroeste los dominicanos obligaron de nuevo a los haitianos a masticar el polvo de la derrota el 27 de octubre de 1845.

Después fue comandante de armas en Moca y en Puerto Plata, ciudad donde falleció nimbado por la gloria de sus hazañas militares en favor de la soberanía nacional.

Pedro Eugenio Pelletier

Pedro Eugenio Pelletier era francés. Participó en la citada Batalla del 30 de Marzo del 1844. Ayudante del general Imbert, con rango de coronel. Al año siguiente dirigió una columna de tropas de infantería en la Batalla de Beler.

Días después apresó a cientos de haitianos cuyos barcos merodeaban cerca de la Poza del Diablo, en la costa de Puerto Plata. Fue ministro en uno de los gobiernos de Santana, pero se enemistaron y sufrió destierro en Puerto Rico, donde murió.

