Extraditan a NY a dominicano acusado de tráfico de drogas
SANTO DOMINGO.- Fue extraditado a Nueva York un dominicano acusado de narcotráfico.
Jairo Eliezer Arias Cáceres, de 35 años, fue arrestado en abril de este año en la avenida Presidente Jacobo Majluta, esquina calle Penetración, en Santo Domingo Norte.
El imputado fue trasladado a la Base Aérea de San Isidro por unidades especiales de la DNCD, quienes lo entregaron a oficiales de Estados Unidos.
Arias Cáceres enfrenta cargos por asociación delictuosa para importar cinco kilogramos o más de cocaína.
