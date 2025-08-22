Extraditan a EU a 3 dominicanos acusados de narcotráfico

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) extraditaron a Puerto Rico a tres dominicanos acusados de narcotráfico y otros delitos.

Roberto Rodríguez Payano, Lucas José Pérez y Yeuris Rodríguez Payano fueron trasladados por unidades operativas al Aeropuerto Internacional de Las Américas y entregados a oficiales estadounidenses.

Los dominicanos fueron arrestados mediante órdenes emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y entregados a Estados Unidos por disposición del Poder Ejecutivo.

jt-am