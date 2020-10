Exsenador apoya postura de Leonel Fernàndez sobre fortalecer partidos

Bonao.- El exsenador, Santiago Batista, apoyô la postura del ex presidente de Repûblica Dominicana, Leonel Fernàndez, en torno al fortalecimiento que debe darse a los partidos polîticos reconocidos por la Junta Central Electoral, JCE. Batista, miembro de la direcciôn central de la Fuerza del Pueblo, FP, opinô que es inoportuno el pedido de reducir en un 50% por ciento, los recursos econômicos destinados a las organizaciones polîticas del paîs. Argumentô que dichos partidos realizan actividades permanentes en el paîs y exterior, movilizando dirigentes y simpatizantes, tienen locales rentados, lo que implica gastos econômicos, que a su juicio, no pueden pagar por cuenta propia. Visualizô, que si la peticiôn formulada por el presidente del paîs, es aprobada en el Congreso Nacional, causarîa serias dificultades de logîstica y movilidad a los dirigentes de las entidades polîticas nacionales. El reconocido dirigente dijo que esperarà a que los diputados y senadores conozcan la referida pieza legislativa, al tiempo que observô, que en tiempos de tregua polîtica, quizàs podrîa contemplarse una reducciôn consensuada que no lacere los partidos de oposiciôn.