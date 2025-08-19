Expulsado pelotero dominicano tras lanzarle bate a pitcher

Víctor Robles

SEATLE.- La noche de este domingo 17 de agosto se dio a conocer el increíble, pero lamentable hecho en el que estuvo involucrado el pelotero dominicano Víctor Robles, quien protagonizó unas de las riñas más insólitas dentro de la MLB, durante uno de sus juegos de rehabilitación en Ligas Menores, como acondicionamiento para regresar a Grandes Ligas con Seattle Mariners.

El jardinero se dislocó el hombro izquierdo a principios de abril y su recuperación ha sido lenta, y aunque ya estaba en la fase final de su camino para regresar con los Marineros al equipo grande, es muy posible que el patrullero no pueda uniformarse nuevamente este año, tras el bochornoso acto en el que estuvo implicado con la sucursal de Tacoma en Triple A.

Robles se salió de sus casillas en Triple A

Durante el encuentro contra Las Vegas Aviators, filial de Athletics, el pelotero dominicano entró a la caja de bateo en la parte alta de la tercera entrada con par de hombres en base y su equipo abajo 2-0 en el marcador, por lo que él representaba la rayita de irse arriba. Sin embargo, el primer pitcheo que realizó el lanzador Joey Estes pareció ir directo hacia el brazo derecho del jugador, quien hizo medio swing, por lo que no se decretó pelotazo.

Ante lo cerca que estuvo el lanzamiento, Víctor Robles dejó caer su bate, pero inmediatamente lo recogió del terreno y sin titubear lo lanzó directo al serpentinero, lo que desató que ambas bancas se vaciaran, mientras que el umpire principal Joe McCarthy no dudó en expulsar al jardinero de inmediato. Aun así, el quisqueyano hizo señas a Estes y se le trató de encimar, pero sus compañeros intercedieron y obstruyeron su paso.

Tras abandonar el terreno, el pelotero dominicano siguió reclamando y mientras iba caminando por el dugout tomó una de las cavas del equipo y la arrojó al terreno en señal de protesta y frustración, tomando en cuenta que fue un hecho que se repitió por tercera ocasión en la semana.

of-am