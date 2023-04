Expresidentes latinoamericanos alertan sobre peligros democracia

SANTO DOMINGO.- Tres expresidentes latinoamericanos consideraron este miércoles que la democracia en los paìses de la región enfrenta serios retos debido a los problemas económicos, el populismo y otros males.

Mauricio Macri, de Argentina; Laura Chinchilla, de Costa Rica y Leonel Fernández, de República Dominicana hablaron sobre el tema en panel que con el título “América Latina: hoy y mañana” fue realizado en la capital dominicana, organizado por el periódico El Caribe y la televisora CDN, con motivo de los aniversarios de su fundación. En el mismo también participó, en forma virtual el senador de Estados Unidos, Marco Rubio. Su moderador fue el historiador Frank Moya Pons.

Macri enumeró las dificultades para gobernar que, a su juicio, tienen los países de la región en un inestable con “ciudadanos frustrados e insatisfechos”. A su juicio, estos problemas se han profundizado después de la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia de covid-19.

“Y uno se pregunta qué está pasando. Porque, científicamente, uno puede ver que el mundo está cada día mejor, que cada día mejora la calidad de vida de más y más habitantes de este mundo (…). Y yo llamo que lo que está pasando es que ha comenzado una nueva era, la era de la revolución de las expectativas”, puntualizó.

Macri indicó que el mundo está en la era tecnológica, en la que la gente es millonaria en información pero billonaria en expectativas, realidad que ha puesto en jaque a las democracias e, incluso, a las autocracias.

DEFICIENCIA DEL LIDERAZO DEMOCRÁTICO

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo que el populismo es consecuencia de las deficiencias, desviaciones y la falta de liderazgo democrático. “Y eso es algo que nos cuesta muchísimo reconocer a quienes hemos precisamente tenido la oportunidad de liderar”, indicó

“Yo siempre he dicho que seguro ha sido (el populismo), el producto de exportación más exitoso que América Latina le ha dado al mundo porque ya se copia en muchos otros países, precisamente este estilo de liderazgo populista», señaló.

Convencida de los efectos negativos del populismo, Chinchilla indicó que este fenómeno se alimenta de una mezcla de condiciones y circunstancias, en donde fundamentalmente se conjugan con crisis.

LEONEL FERNÁNDEZ: «HAY PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD»

El expresidente dominicano Leonel Fernández reconoció que en el mundo actual hay necesidades insatisfechas del pasado y desafíos del futuro.

“Cuando miramos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con qué empezamos, con un tema de pobreza extrema, de hambre, acceso a agua potable, viviendas dignas, energía, es decir, los problemas elementales de la subsistencia humana no resueltos. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos con temas de internet de las cosas, computación cuántica, inteligencia artificial, secuencia del genoma humano, es decir, todos los problemas del mundo del futuro y América Latina como el resto del mundo, tiene que enfrentarlo simultáneamente”, señaló.

Dijo que al encontrar esa realidad dual, ciertamente existen problemas de “gobernabilidad” en el marco de la globalización.

“Porque si hay algo que caracteriza al mundo contemporáneo para los que tienen que gobernar, es que son tendencias globales, sobre todo tendencias económicas globales, las que están incidiendo en la gobernabilidad democrática local», declaró.

A su juicio, si una cosa resulta importante desde el punto de vista político para la región es que la única forma legítima y legal de acceder al poder es por vía electoral. «Esa es una gran conquista porque antes no era así. Hasta 1978 empezando por República Dominicana, se podía llegar al poder por vía de golpes de estado militares o por guerrilla de izquierda. Hoy, la única forma legítima, es por la vía electoral. Es una gran conquista”, observó.

SENADOR MARCO RUBIO

A través de un video, Rubio, senador de Florida, expresó que América Latina se ha vuelto más hostil y menos alineada a los Estados Unidos DEBIDO básicamente A que muchos líderes han perdido el poder, entre ellos en países como Brasil y Argentina.

Dijo que paralelamente han surgido nuevos líderes de izquierda, que si bien algunos cooperan con Estados Unidos, no necesariamente van alineados.

“La opinión en general, es que la región se ha convertido en una región más hostil, menos alineada con los Estados Unidos en los últimos dos o tres años, específicamente, desde la elección de Joe Biden a la Presidencia y de estos cambios que hemos visto. Entre esas tendencias antiincubentes han surgido en estos países líderes que, sin duda, son de izquierda o de extrema izquierda en algunos casos y, obviamente, los casos lamentables de Nicaragua, donde no hay democracia; Venezuela, donde no hay democracia y Cuba, donde no ha habido democracia en muchísimo tiempo y también eso agrega los problemas”, comentó.

